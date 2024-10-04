РФ намагається здійснити провокацію, щоб вимагати дій від Лукашенка, - Коваленко прокоментував вибух "шахеда" в Білорусі

Свою думку щодо ситуації висловив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, росіяни намагаються здійснити провокацію.

"Щодо російського "шахеда" в Білорусі. Росіяни намагаються здійснити провокацію біля Мозирського НПЗ, щоб звинуватити Україну і вимагати дій від Лукашенка", - сказав офіцер Сил оборони.

Що передувало

За даними моніторингового каналу "Бєларускі Гаюн", у четвер, 3 жовтня, о 04:55 у Калинковичах вибухнув російський ударний БПЛА типу Shahed.

Сьогодні, 4 жовтня, у білоруських телеграм-каналах з'явилось відео ймовірного падіння російського дрона в Калинковичах. Силовики затримали жінку, яка буцімто оприлюднила ролик.