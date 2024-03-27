РФ не має можливості серійно виготовляти танки й артилерію, а лише ремонтувати та модернізувати, - керівник ЦПД Коваленко
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що російський військово-промисловий комплекс не може підтримувати масштабне виробництво танків та артилерії, що веде до їхнього поступового виснаження
Про це він сказав в етері Еспресо.
"Глухого кута бути не може, у цьому справа, його не може бути апріорі. Чому - тому що кожного дня, коли ми навіть знаходимось в обороні, а не в наступі, ворог виснажується. Ми бачимо, що військово-промисловий комплекс Російської Федерації має певні обмеження. Чи має він можливість виробляти нові ракети - так, має, бо в нього є такий потенціал. Чи має можливість кожного місяця виробляти нові танки в кількості 200-300 одиниць - ні, не має. От перший момент: у них відсутнє серійне масштабне виробництво танків", - наголосив Коваленко.
За його словами, Росія може відновлювати, ремонтувати, модернізувати свої танки, але не виготовляти з нуля. Така ж ситуація і з артилерією.
"У нього (ворога, - ред.) є можливість відновлювати радянський потенціал, тому кожен день війни та знищення російських одиниць техніки - це вплив на Росію, це виснаження Росії. Буде той момент, коли Росія зможе розраховувати виключно на своє власне виробництво, так само як з ракетами, ми зараз бачимо, що відбувається з ракетами. Чи щодня на собі відчуваємо 70-80 прильотів ракет - ні, не кожного дня. Це відбувається раз на місяць-півтора, якщо говоримо про 2023 рік, то з вересня взагалі було три місяці паузи між масштабними ударами ракетного потенціалу. Тому що вони виробляють та накопичують, так само буде в якийсь момент із технікою", - пояснив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".
Коваленко розповів, що у війні Росії в Україні не може бути глухого кута, бо щодня наші Сили оборони виснажують ворога, допоки він не зможе відновлювати свої 200-300 танків на місяць, які в них залишились на складах ще з радянських часів. Адже тоді окупанти зможуть розраховувати тільки на своє власне виробництво, якого в них немає.
- Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося щонайменше 67 бойових зіткнень. ЗСУ ліквідували 11 танків, повідомляє 27 березня Генштаб ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.98 Купівля 38.98Продаж 39.47
- EUR Купівля 42.27Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе