РФ не має можливості серійно виготовляти танки й артилерію, а лише ремонтувати та модернізувати, - керівник ЦПД Коваленко

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Глухого кута бути не може, у цьому справа, його не може бути апріорі. Чому - тому що кожного дня, коли ми навіть знаходимось в обороні, а не в наступі, ворог виснажується. Ми бачимо, що військово-промисловий комплекс Російської Федерації має певні обмеження. Чи має він можливість виробляти нові ракети - так, має, бо в нього є такий потенціал. Чи має можливість кожного місяця виробляти нові танки в кількості 200-300 одиниць - ні, не має. От перший момент: у них відсутнє серійне масштабне виробництво танків", - наголосив Коваленко.

За його словами, Росія може відновлювати, ремонтувати, модернізувати свої танки, але не виготовляти з нуля. Така ж ситуація і з артилерією.

"У нього (ворога, - ред.) є можливість відновлювати радянський потенціал, тому кожен день війни та знищення російських одиниць техніки - це вплив на Росію, це виснаження Росії. Буде той момент, коли Росія зможе розраховувати виключно на своє власне виробництво, так само як з ракетами, ми зараз бачимо, що відбувається з ракетами. Чи щодня на собі відчуваємо 70-80 прильотів ракет - ні, не кожного дня. Це відбувається раз на місяць-півтора, якщо говоримо про 2023 рік, то з вересня взагалі було три місяці паузи між масштабними ударами ракетного потенціалу. Тому що вони виробляють та накопичують, так само буде в якийсь момент із технікою", - пояснив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Коваленко розповів, що у війні Росії в Україні не може бути глухого кута, бо щодня наші Сили оборони виснажують ворога, допоки він не зможе відновлювати свої 200-300 танків на місяць, які в них залишились на складах ще з радянських часів. Адже тоді окупанти зможуть розраховувати тільки на своє власне виробництво, якого в них немає.