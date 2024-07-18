РФ погрожує українцям на ТОТ конфісковувати автівки, незастраховані в російських компаніях, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни анонсували завершення "перехідного періоду" щодо страхування власного авто на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в матеріалі.

ЦНС зауважує, що з 1 січня 2025 року українці на ТОТ повинні застрахувати свої авто в російських компаніях, для чого потрібен паспорт окупантів. Водночас незастрахований таким чином транспорт РФ погрожує конфісковувати.

"В межах політики заперечення існування української нації ворог примусово паспортизує українців, й для цього вчиняє шантаж. Проте навіть в таких умовах місцеве населення утримується від отримання червоної макулатури", - пишуть у ЦНС.