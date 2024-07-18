РФ погрожує українцям на ТОТ конфісковувати автівки, незастраховані в російських компаніях, - Спротив
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях погрожують українцям конфісковувати їхні автівки, які незастраховані у ворожих компаніях. Це можна зробити лише з паспортом РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росіяни анонсували завершення "перехідного періоду" щодо страхування власного авто на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в матеріалі.
ЦНС зауважує, що з 1 січня 2025 року українці на ТОТ повинні застрахувати свої авто в російських компаніях, для чого потрібен паспорт окупантів. Водночас незастрахований таким чином транспорт РФ погрожує конфісковувати.
"В межах політики заперечення існування української нації ворог примусово паспортизує українців, й для цього вчиняє шантаж. Проте навіть в таких умовах місцеве населення утримується від отримання червоної макулатури", - пишуть у ЦНС.
- 17 липня стало відомо, що російська окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій Донеччини формує списки ще не зачинених шахт, які згодом виставить на продаж.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.29 Купівля 41.29Продаж 41.83
- EUR Купівля 45.1Продаж 45.84
- Актуальне
- Важливе