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РФ погрожує українцям на ТОТ конфісковувати автівки, незастраховані в російських компаніях, - Спротив

18 липня, 2024 четвер
17:41
Війна з Росією загранпаспорт рф

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях погрожують українцям конфісковувати їхні автівки, які незастраховані у ворожих компаніях. Це можна зробити лише з паспортом РФ

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни анонсували завершення "перехідного періоду" щодо страхування власного авто на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в матеріалі.

ЦНС зауважує, що з 1 січня 2025 року українці на ТОТ повинні застрахувати свої авто в російських компаніях, для чого потрібен паспорт окупантів. Водночас незастрахований таким чином транспорт РФ погрожує конфісковувати.

"В межах політики заперечення існування української нації ворог примусово паспортизує українців, й для цього вчиняє шантаж. Проте навіть в таких умовах місцеве населення утримується від отримання червоної макулатури", - пишуть у ЦНС.

  • 17 липня стало відомо, що російська окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій Донеччини формує списки ще не зачинених шахт, які згодом виставить на продаж.
Теги:
Україна
Росія
авто
окуповані території
окупанти
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