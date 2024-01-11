Рішення про конфіскацію активів РФ мають приймати країни, де вони розміщені, - МВФ
МВФ вважає, що рішення про конфіскацію російських активів мають приймати самі країни, де розміщені заморожені кошти РФ, та стежить за дискусіями, щоб оцінити можливий вплив таких рішень на міжнародну фінансову систему
Повідомила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, пише Укрінформ.
"По-перше, маю сказати, що будь-які рішення, пов’язані з конфіскацією російських активів або накладенням податків на частку в цих активах, повинні прийматися на рівні відповідних органів влади країн (де розміщені заморожені активи РФ, - ред.)", - зауважила представниця Фонду.
Вона також зазначила, що МВФ стежить за поточними дискусіями, щоб оцінити "потенційні економічні наслідки для будь-якої з країн-членів (Фонду, - ред.) або наслідки для міжнародної валютної системи". За її словами, оцінки МВФ залежатимуть від того, які конкретні дії вживатимуться з боку цих країн.
Тим часом, за повідомленнями західних ЗМІ, США й Велика Британія активно працюють з іншими країнами в Європі для того, щоб зробити цей крок можливим. Це відбувається на тлі занепокоєнь, що конфіскація суверенних активів РФ може зашкодити довірі міжнародній фінансовій системі. Очікується, що в лютому лідери країн G7 обговорять правові можливості для конфіскації активів РФ з урахуванням вимог до Кремля припинити війну, а також компенсувати завдані збитки Україні.
- Законопроєкт про конфіскацію та передачу Україні активів РФ у сенаті США зареєстрували в середині червня.
- 30 листопада у сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів.
- Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.
- 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.
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