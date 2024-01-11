Рішення про конфіскацію активів РФ мають приймати країни, де вони розміщені, - МВФ

Повідомила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, пише Укрінформ.

"По-перше, маю сказати, що будь-які рішення, пов’язані з конфіскацією російських активів або накладенням податків на частку в цих активах, повинні прийматися на рівні відповідних органів влади країн (де розміщені заморожені активи РФ, - ред.)", - зауважила представниця Фонду.

Вона також зазначила, що МВФ стежить за поточними дискусіями, щоб оцінити "потенційні економічні наслідки для будь-якої з країн-членів (Фонду, - ред.) або наслідки для міжнародної валютної системи". За її словами, оцінки МВФ залежатимуть від того, які конкретні дії вживатимуться з боку цих країн.

Тим часом, за повідомленнями західних ЗМІ, США й Велика Британія активно працюють з іншими країнами в Європі для того, щоб зробити цей крок можливим. Це відбувається на тлі занепокоєнь, що конфіскація суверенних активів РФ може зашкодити довірі міжнародній фінансовій системі. Очікується, що в лютому лідери країн G7 обговорять правові можливості для конфіскації активів РФ з урахуванням вимог до Кремля припинити війну, а також компенсувати завдані збитки Україні.