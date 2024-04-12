Росіяни завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Сум: травмовано трьох людей

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

"Унаслідок удару частково зруйнована покрівля нежитлового приміщення, відбулося загоряння покрівлі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники ДСНС уже ліквідували пожежу.

"Крім того, пошкоджено 2 адміністративні нежитлові приміщення (вікна) та 73 вікна в трьох житлових будинках", - додали в ОВА.

На місці удару працюють фахівці, зокрема 26 рятувальників і 5 одиниць техніки.

"У Сумах пролунало два гучних вибухи, один із них – недалеко від центральної частини міста. Знаємо вже, що росіяни влучили КАБами. Ще один стовп диму бачимо трохи далі за містом. Утім, чи це другий приліт, чи пожежа, про це дізнаємось", - зазначила в ефірі Еспресо журналістка Альона Яцина.

"Уже другий день поспіль росіяни атакують Суми КАБами. За дві доби маємо щонайменше друге влучання. Сьогодні окупанти били по критичній інфраструктурі", - додала вона.