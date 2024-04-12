Росіяни завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Сум: травмовано трьох людей
Удень 12 квітня російські окупанти завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі та житловому сектору Сум, унаслідок чого було травмовано трьох людей
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
"Унаслідок удару частково зруйнована покрівля нежитлового приміщення, відбулося загоряння покрівлі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що співробітники ДСНС уже ліквідували пожежу.
"Крім того, пошкоджено 2 адміністративні нежитлові приміщення (вікна) та 73 вікна в трьох житлових будинках", - додали в ОВА.
На місці удару працюють фахівці, зокрема 26 рятувальників і 5 одиниць техніки.
"У Сумах пролунало два гучних вибухи, один із них – недалеко від центральної частини міста. Знаємо вже, що росіяни влучили КАБами. Ще один стовп диму бачимо трохи далі за містом. Утім, чи це другий приліт, чи пожежа, про це дізнаємось", - зазначила в ефірі Еспресо журналістка Альона Яцина.
"Уже другий день поспіль росіяни атакують Суми КАБами. За дві доби маємо щонайменше друге влучання. Сьогодні окупанти били по критичній інфраструктурі", - додала вона.
- 11 квітня РФ ударила керованими авіабомбами по Сумській теплоцентралі, яка забезпечує тепловою енергією 75% споживачів Сум.
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