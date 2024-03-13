Сирський і Умєров розповіли голові Пентагону Остіну про нагальні потреби Сил оборони

Про це Сирський повідомив у телеграм.

"Разом з Міністром оборони України Рустемом Умєровим провели телефонну розмову з Міністром оборони США Ллойдом Остіном. Обговорили підготовку до наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG)", - написав він

Головнокомандувач додав, що надали Остіну актуальну інформацію стосовно бойових дій.

Також чиновники обговорили середньострокові та нагальні потреби.

"Зокрема, мова йшла про конкретні запити України. Серед ключових пріоритетів залишаються боєприпаси, а також протиповітряна оборона", - розповів Сирський.

Він подякував Остіну за чітку і послідовну підтримку України та її Збройних Сил.