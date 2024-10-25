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Оновлено

Сирський спростував заяву Путіна про оточення українських сил на Курщині та озвучив втрати росіян

Юлія Лаврук
25 жовтня, 2024 п'ятниця
15:21
Війна з Росією Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував заяву російського диктатора Володимира Путіна про нібито оточення українських сил на Курському напрямку

Зміст

Про це йдеться у його Telegram-каналі.

"Заява, яка була оприлюднена очільником країни-агресора на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ в Курській області не відповідає дійсності. Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію", - сказав Сирський.

Він зазначив, що українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога. 

За його словами, з 8 серпня російські війська на цій ділянці фронту втратили 17 819 військових. З них безповоротні втрати ворога склали 6 662 особи, санітарні - 10 446 осіб та полонені - 711 осіб.

Крім того, Сирський повідомив, що за цей період на Курщині російська армія втратила:

  • 45 танків;
  • 256 бойових броньованих машин;
  • 565 одиниць автомобільної техніки;
  • 99 артилерійських систем;
  • 5 реактивних систем залпового вогню.

У Курській області триває  маневрова війна, - "Інформаційний спротив"

"У Курській області продовжується маневрова війна. Ми використовуємо саме таку тактику. Путін, заявляючи, що якісь українські підрозділи перебувають в оточенні на Курщині, сам себе ганьбить. Він тільки демонструє, що взагалі не має ніякого розуміння за військовою справою та військовою термінологією у тому, що таке оточення. Тому що в Курській області станом на зараз жоден підрозділ Сил оборони України не перебуває ні в оперативному, ні в тактичному оточенні. Щобільше, зазначу, що в умовах маневрової війни в "сірій зоні" позиції можуть кожної години чи навіть хвилини змінювати контроль. Така глибина може бути по різних флангах 3,5-4,5 км, тобто на цю глибину можуть постійно змінюватися місця розміщення позицій як українських, так російських військ", - зауважив в ефірі Еспресо Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

За його словами, це все демонструє, що Курська область залишається найбільш динамічною та непередбачуваною локацією як для нас, так і для наших ворогів.

Зазначимо, що вчора, 24 жовтня, на саміті БРІКС очільник Кремля Володимир Путін заявив, що армія РФ нібито оточила приблизно 2 тис. українських військових у Курській області.

  • Російський диктатор Володимир Путін у четвер, 24 жовтня, виступаючи на саміті БРІКС у російській Казані, заявив, що, мовляв, Україна атакувала Курську область, щоб вплинути на вибори у США.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
втрати окупантів
Олександр Сирський
Курськ
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