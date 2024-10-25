Сирський спростував заяву Путіна про оточення українських сил на Курщині та озвучив втрати росіян

Про це йдеться у його Telegram-каналі.

"Заява, яка була оприлюднена очільником країни-агресора на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ в Курській області не відповідає дійсності. Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію", - сказав Сирський.

Він зазначив, що українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога.

За його словами, з 8 серпня російські війська на цій ділянці фронту втратили 17 819 військових. З них безповоротні втрати ворога склали 6 662 особи, санітарні - 10 446 осіб та полонені - 711 осіб.

Крім того, Сирський повідомив, що за цей період на Курщині російська армія втратила:

45 танків;

256 бойових броньованих машин;

565 одиниць автомобільної техніки;

99 артилерійських систем;

5 реактивних систем залпового вогню.

У Курській області триває маневрова війна, - "Інформаційний спротив"

"У Курській області продовжується маневрова війна. Ми використовуємо саме таку тактику. Путін, заявляючи, що якісь українські підрозділи перебувають в оточенні на Курщині, сам себе ганьбить. Він тільки демонструє, що взагалі не має ніякого розуміння за військовою справою та військовою термінологією у тому, що таке оточення. Тому що в Курській області станом на зараз жоден підрозділ Сил оборони України не перебуває ні в оперативному, ні в тактичному оточенні. Щобільше, зазначу, що в умовах маневрової війни в "сірій зоні" позиції можуть кожної години чи навіть хвилини змінювати контроль. Така глибина може бути по різних флангах 3,5-4,5 км, тобто на цю глибину можуть постійно змінюватися місця розміщення позицій як українських, так російських військ", - зауважив в ефірі Еспресо Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

За його словами, це все демонструє, що Курська область залишається найбільш динамічною та непередбачуваною локацією як для нас, так і для наших ворогів.

Зазначимо, що вчора, 24 жовтня, на саміті БРІКС очільник Кремля Володимир Путін заявив, що армія РФ нібито оточила приблизно 2 тис. українських військових у Курській області.