Сирський спростував заяву Путіна про оточення українських сил на Курщині та озвучив втрати росіян
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував заяву російського диктатора Володимира Путіна про нібито оточення українських сил на Курському напрямку
Про це йдеться у його Telegram-каналі.
"Заява, яка була оприлюднена очільником країни-агресора на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ в Курській області не відповідає дійсності. Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію", - сказав Сирський.
Він зазначив, що українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога.
За його словами, з 8 серпня російські війська на цій ділянці фронту втратили 17 819 військових. З них безповоротні втрати ворога склали 6 662 особи, санітарні - 10 446 осіб та полонені - 711 осіб.
Крім того, Сирський повідомив, що за цей період на Курщині російська армія втратила:
- 45 танків;
- 256 бойових броньованих машин;
- 565 одиниць автомобільної техніки;
- 99 артилерійських систем;
- 5 реактивних систем залпового вогню.
У Курській області триває маневрова війна, - "Інформаційний спротив"
"У Курській області продовжується маневрова війна. Ми використовуємо саме таку тактику. Путін, заявляючи, що якісь українські підрозділи перебувають в оточенні на Курщині, сам себе ганьбить. Він тільки демонструє, що взагалі не має ніякого розуміння за військовою справою та військовою термінологією у тому, що таке оточення. Тому що в Курській області станом на зараз жоден підрозділ Сил оборони України не перебуває ні в оперативному, ні в тактичному оточенні. Щобільше, зазначу, що в умовах маневрової війни в "сірій зоні" позиції можуть кожної години чи навіть хвилини змінювати контроль. Така глибина може бути по різних флангах 3,5-4,5 км, тобто на цю глибину можуть постійно змінюватися місця розміщення позицій як українських, так російських військ", - зауважив в ефірі Еспресо Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".
За його словами, це все демонструє, що Курська область залишається найбільш динамічною та непередбачуваною локацією як для нас, так і для наших ворогів.
Зазначимо, що вчора, 24 жовтня, на саміті БРІКС очільник Кремля Володимир Путін заявив, що армія РФ нібито оточила приблизно 2 тис. українських військових у Курській області.
- Російський диктатор Володимир Путін у четвер, 24 жовтня, виступаючи на саміті БРІКС у російській Казані, заявив, що, мовляв, Україна атакувала Курську область, щоб вплинути на вибори у США.
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