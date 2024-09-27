Трамп може здати Україну, а натомість розповідати, що врятував світ від ядерної війни, - журналіст Яніцький

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Як Трамп може пояснити здачу України власному населенню? Трамп може сказати, що вони не допомогли їхньому союзнику у Східній Європі, але натомість вони змогли врятувати світ від ядерної війни. Він буде розповідати, що дійсно Україна була форпостом західних цінностей в цьому регіон, але потрібно було пожертвувати ними для того, щоб уникнути ядерної катастрофи й нічого страшного, що у свій час саме США були одними з тих, хто забрав в Києва ядерну зброю. З Афганістаном так не вийшло. Ніхто до цього часу не знає, чому американці вийшли з Афганістану", - пояснив Яніцький.

Журналіст вважає, що саме таке виправдання може дійсно спрацювати на американців, оскільки тема ядерної війни дуже боляче сприймається в американському суспільстві.