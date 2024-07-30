Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Це порушило плани РФ": військовий експерт Снєгирьов про китайсько-білоруські військові навчання 
Ексклюзив

"Це порушило плани РФ": військовий експерт Снєгирьов про китайсько-білоруські військові навчання 

30 липня, 2024 вiвторок
16:13
Війна з Росією До Білорусі вперше прибув літак з військовими Китаю

Військові навчання Китаю і Білорусі знизили напругу на українсько-білоруському кордоні 

Зміст

Про це розповів військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов у етері телеканалу "Еспресо".

"Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов раніше повідомляв про можливе загострення ситуації на півночі. Тоді йшлося про Харківську і Сумську області, але не виключалася можливість дестабілізації ситуації на українсько-білоруському кордоні. Проведення спільних китайсько-білоруських навчань певним чином знизило напругу на українсько-білоруському кордоні. Це значною мірою порушило плани російських окупантів дестабілізувати ситуацію на цій лінії фронту. Основною метою окупантів було відтягнути оперативні резерви Сил оборони України на прикриття цього напрямку і не дати можливість Генштабу ЗСУ задіяти ті підрозділи, які зосереджені на цьому напрямку, в бойових діях на найбільш проблемних ділянках фронту, зокрема на Донецькому і Харківському напрямках", - повідомив він.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Волинь, де перевірив будівництво фортифікаційних споруд та провів нараду щодо безпеки північних регіонів. За словами Снєгирьова, це не формальність.

"Триває перевірка стану інженерно-фортифікаційних споруд не тільки безпосередньо на лінії бойового зіткнення — йдеться про Донецький, Запорізький напрямки, але й на півночі", - додав військовий експерт.

  • 6 липня 2024 року на білоруському військовому аеродромі "Барановичі" вперше в історії приземлився великий транспортний борт з Китайської Народної Республіки.
  • 8 липня міністерство оборони Білорусі повідомило, що на полігоні "Брестський", який розташований неподалік кордонів з Україною та Польщею, стартували спільні навчання військових держави та КНР.
  • Згодом речник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що спільні військові навчання його країни та Білорусі проводяться згідно з річним планом співробітництва й не спрямовані проти інших держав.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Китай
Білорусь
Володимир Зеленський
російська армія
Сумщина
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Кирило Буданов
Читайте також:
Олександр Сирський (ліворуч)
Автор Антін Борковський
28 липня, 2024 неділя
Сирський повинен змінити свої підходи до стратегії і тактики, інакше Україні не перемогти, - британський експерт Грант
ПВК Вагнера
Автор Світлана Кравченко
30 липня, 2024 вiвторок
Знищення вагнерівців у Малі: в ISW проаналізували, як це може вплинути на ситуацію на фронті
Акція Free Azov на Майдані Незалежності (28 липня 2024 року)
Автор
28 липня, 2024 неділя
Інакше не очікуйте на подвиг наших воїнів: на Майдані Незалежності Калина з полку "Азов" озвучив вимоги до влади щодо військовополонених
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.84
    Купівля 40.84
    Продаж 41.33
  • EUR
    Купівля 44.15
    Продаж 44.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
30 липня
17:38
"Опечатані до з'ясування обставин": окупанти у Бердянську відбиратимуть приміщення підприємців, які виїхали з ТОТ
17:37
Укрзалізниця з'ясувала, які потяги пасажири вважають найбільш комфортними
17:35
Пресреліз
День Ідей в Одесі
Мілітарна демократія та стійкість в часи випробувань: як пройшов День Ідей в Одесі
17:27
F-16
Україна цьогоріч зможе залучити близько 10 винищувачів F-16 через нестачу навчених пілотів, - NYT
17:20
Данило Гетманцев
Ситуація з грошовими виплатами військовим може загостритися вже наприкінці вересня, – Гетманцев
17:17
Атака дронів по двох нафтобазах у Ростовській області
Уночі 30 липня Сили оборони вдарили по нафтобазі росіян у Курській області
17:16
Інфографіка
Олімпійська збірна України з футболу, Олімпіада-2024
Футбольний турнір на Олімпіаді-2024: який вигляд має таблиця групи України перед вирішальним матчем
17:10
Ван Ї
"Щоб побачив наслідки агресії РФ на власні очі": в Україну запросили очільника МЗС Китаю
17:10
Новини компаній
Учасники проєкту Femunity Teens
Femunity Teens: як випускники школи жіночого лідерства від Ferrexpo зробили проєкт для підлітків
17:09
електроенергія
Укренерго не планує застосовувати графіки вимкнень світла 31 липня
16:59
Оновлено
Макс Барських
Барських англійською розповів латвійським ЗМІ, чому відмовився від російської мови
16:58
Андрій Білоусов
У РФ заявили, що виробляють до 4 тис. FPV-дронів на добу
16:50
OPINION
Ірина Федорів
Уламки містобудівної "реформи". Хто зі "Слуг" далі лобіює інтереси забудовників?
16:47
Лукойл
Україна готова до консультацій з ЄС через зупинку транзиту нафти "Лукойл" до Угорщини й Словаччини, - МЗС
16:42
Джамала
Джамала під час Олімпіади виступила в Українському домі в Парижі
16:41
ЗСУ війна проти РФ
Від початку доби на фронті відбулося 74 боєзіткнення. Ворог 32 рази намагався штурмувати на Покровському напрямку
16:24
вогонь, полум'я, пожежа
ГРУ причетне до підпалу автівок українських військових у тилу, - керівник ЦПД Коваленко
16:23
грузія
У Грузії з 1 серпня почнуть реєструвати "іноагентів", за ухилення від процедури порушників штрафуватимуть
16:04
OPINION
Андрій Длігач
Чому податки не можна підіймати необґрунтовано
15:59
Жіноча збірна України з фехтування на шпагах
Олімпіада-2024: Жіноча збірна України поступилась Китаю у чвертьфіналі командного турніру фехтування на шпагах
15:50
Аналітика
Володимир Зеленський
Офіс Президента готується відповідати на екзистенційні виклики
15:48
пункт пропуску "Малі Селменці-Велькі Слеменці"
Новий пункт пропуску й оновлення наявних, розширення системи єЧерга: Шмигаль розповів про модернізацію прикордоння
15:37
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Кабмін затвердив положення про портал електронних послуг у сфері нацбезпеки й оборони Армія+
15:31
Південна Корея
Південна Корея сформує стратегічне військове командування для стримування загроз із боку КНДР
15:12
Мешканці прифронтових громад зможуть безплатно заготовляти дрова: уряд затвердив постанову
14:57
В Одесі на честь трьох загиблих бійців 126-ї бригади тероборони перейменували вулиці
14:23
Чорнобаївка, Херсонщина, Херсонська область
Росіяни вдарили по Чорнобаївці: постраждала 16-річна дівчина
14:15
У Харкові затримали росіянина, який шпигував за місцями збереження важливих документів і Силами оборони
14:08
OPINION
Орест Сохар
Туреччина vs Ізраїль: Ердоган розвертається до "османізму"
13:56
Росія продовжує продукувати фейки
РФ поширює серед американців дезінформацію на тлі президентських перегонів, - розвідка США
13:47
Електроенергія
Відключень не буде: ситуація в енергосистемі України станом на 30 липня
13:40
Застосунок "Дія"
У Дії з'явилася можливість отримати військово-обліковий документ із QR-кодом
13:34
Зеленський на Волині відвідав будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю та провів безпекову нараду
13:31
Уряд України
Уряд звільнив голову Держенергонагляду Слободяна та заступника міністра енергетики Власенка
13:31
Аналітика
бюджет
Військовий збір та інші податки хочуть підвищити. Як це вплине на українців
13:09
Ексклюзив
Очільник РПЦ Гундяєв (Кирило) та Путін
ПЦУ про перешкоди забороні російської церкви: РФ користується стурбованістю світу питаннями релігійної свободи
13:06
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Розвідка Британії припускає, що Росія найближчими тижнями продовжить тактичний наступ на Донеччині
13:01
Євросоюз
"Можливі лазівки для шпигунів": голова найбільшої в ЄС партії про спрощення Угорщиною в'їзду для росіян і білорусів
13:00
путін
"Путін зробив усе, щоб уникнути війни з НАТО": фейки світових ЗМІ за 30 липня
12:46
На фото: Раян Рейнольдс
Раян Рейнольдс зізнався, що сам не знав про одне з камео в фільмі "Дедпул і Росомаха"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV