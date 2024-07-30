"Це порушило плани РФ": військовий експерт Снєгирьов про китайсько-білоруські військові навчання
Військові навчання Китаю і Білорусі знизили напругу на українсько-білоруському кордоні
Про це розповів військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов у етері телеканалу "Еспресо".
"Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов раніше повідомляв про можливе загострення ситуації на півночі. Тоді йшлося про Харківську і Сумську області, але не виключалася можливість дестабілізації ситуації на українсько-білоруському кордоні. Проведення спільних китайсько-білоруських навчань певним чином знизило напругу на українсько-білоруському кордоні. Це значною мірою порушило плани російських окупантів дестабілізувати ситуацію на цій лінії фронту. Основною метою окупантів було відтягнути оперативні резерви Сил оборони України на прикриття цього напрямку і не дати можливість Генштабу ЗСУ задіяти ті підрозділи, які зосереджені на цьому напрямку, в бойових діях на найбільш проблемних ділянках фронту, зокрема на Донецькому і Харківському напрямках", - повідомив він.
Президент України Володимир Зеленський відвідав Волинь, де перевірив будівництво фортифікаційних споруд та провів нараду щодо безпеки північних регіонів. За словами Снєгирьова, це не формальність.
"Триває перевірка стану інженерно-фортифікаційних споруд не тільки безпосередньо на лінії бойового зіткнення — йдеться про Донецький, Запорізький напрямки, але й на півночі", - додав військовий експерт.
- 6 липня 2024 року на білоруському військовому аеродромі "Барановичі" вперше в історії приземлився великий транспортний борт з Китайської Народної Республіки.
- 8 липня міністерство оборони Білорусі повідомило, що на полігоні "Брестський", який розташований неподалік кордонів з Україною та Польщею, стартували спільні навчання військових держави та КНР.
- Згодом речник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що спільні військові навчання його країни та Білорусі проводяться згідно з річним планом співробітництва й не спрямовані проти інших держав.
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