"Це порушило плани РФ": військовий експерт Снєгирьов про китайсько-білоруські військові навчання 

Про це розповів військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов у етері телеканалу "Еспресо".

"Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов раніше повідомляв про можливе загострення ситуації на півночі. Тоді йшлося про Харківську і Сумську області, але не виключалася можливість дестабілізації ситуації на українсько-білоруському кордоні. Проведення спільних китайсько-білоруських навчань певним чином знизило напругу на українсько-білоруському кордоні. Це значною мірою порушило плани російських окупантів дестабілізувати ситуацію на цій лінії фронту. Основною метою окупантів було відтягнути оперативні резерви Сил оборони України на прикриття цього напрямку і не дати можливість Генштабу ЗСУ задіяти ті підрозділи, які зосереджені на цьому напрямку, в бойових діях на найбільш проблемних ділянках фронту, зокрема на Донецькому і Харківському напрямках", - повідомив він.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Волинь, де перевірив будівництво фортифікаційних споруд та провів нараду щодо безпеки північних регіонів. За словами Снєгирьова, це не формальність.

"Триває перевірка стану інженерно-фортифікаційних споруд не тільки безпосередньо на лінії бойового зіткнення — йдеться про Донецький, Запорізький напрямки, але й на півночі", - додав військовий експерт.