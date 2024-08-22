Цьогоріч уже 274 особи отримали підозри в колабораціонізмі, - начальник поліції Харківщини

Про це він розповів в етері Еспресо.

"З 1 січня цього року ми запідозрили 274 особи за вчинення колаборантської діяльності. Вдумайтеся у цю цифру, у нас ще стільки днів не минуло цьогоріч, пройшло лише 7 місяців року. Фактично в день ми підозрюємо 1-2 особи. Хто ці люди? Це люди, які надавали допомогу армії РФ під час окупації. Зараз відбувається робота на деокупованих територіях, а це Куп'янський напрямок, Балаклія, Ізюм. Тобто всі ці території, які були окуповані на Харківщині. Також це і Вовчанськ, і Липці, нагадаю, що ворог стояв на окружній. Ми, як кажуть, "наздоганяємо" таких людей, бо це питання справедливості", - підкреслив Володимир Тимошко.

За його словами, не хочуть зараз люди в Ізюмі жити поруч з тими, хто в часи окупації допомагав російським загарбникам.

"Якщо ми не будемо відповідати на ці питання, то у людей буде підстава самим розбиратися. До речі, я дуже часто кажу, якщо ми не хочемо побачити суди Лінча (самосуд – ред.), то ми, як правоохоронці, повинні забезпечити питання справедливості. Якщо ми не хочемо побачити повішених на яблунях зрадників, то маємо ними займатися в рамках закону, бо ми є правовою державою. Це була перша категорія. А друга – ті, хто зараз продовжує таку діяльність. Наприклад, останнім часом з'явилася тенденція – підпали автомобілів", - зауважив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Тимошко повідомив, що на теперішній день розкриті всі підпали авто, які вчинялися в Харківські області, затримано більше як 9 осіб.

"Хто у цій категорії, зазначу для характеристики, - люди не проросійських поглядів, це не ті, які ненавидять Україну, а це так звані "ждуни". Я часто кажу, якби прийшли сомалійські пірати, то вони допомагали і їм. Це люди не з кримінального середовища, бо у Харкові на сьогодні взагалі не залишилося "професійних" злодіїв, хтось з них повиїжджав, а багато, хто раніше стояв на обліку у поліції, зараз воюють у ЗСУ. Росіяни переважно купляють за гроші ті верстви населення, які з категорії "соціального дна" або, на жаль, це неповнолітні. Тому ми звертаємося до батьків, бо діти часто підпадають під такий вплив", - резюмував керівник поліції Харківщини.

13 серпня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у 201 населеному пункті Харківської області почала діяти посилена комендантська година: з 17:00 до 9:00.

21 серпня Офіс генпрокура повідомив про підозру шістьом російським окупантам, які катували та знущались над цивільними на Харківщині







