У Бериславі на Херсонщині жінка важко травмувалася, підірвавшись на російській міні
У місті Берислав Херсонської області важко травмувалася 75-річна жінка, підірвавшись на російській протипіхотній міні "лепесток"
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Швидка доставляє до лікарні 75-річну місцеву жительку, яка дістала вибухову травму та часткову ампутацію правої стопи", - йдеться у повідомленні.
Також в ОВА нагадали про три основні правила мінної безпеки: не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102.
- На початку січня внаслідок підриву на мінах на Херсонщині постраждали двоє чоловіків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.79 Купівля 41.79Продаж 42.27
- EUR Купівля 43.57Продаж 44.25
- Актуальне
- Важливе