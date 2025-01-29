У Бериславі на Херсонщині жінка важко травмувалася, підірвавшись на російській міні

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Швидка доставляє до лікарні 75-річну місцеву жительку, яка дістала вибухову травму та часткову ампутацію правої стопи", - йдеться у повідомленні.

Також в ОВА нагадали про три основні правила мінної безпеки: не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102.