У Defense Express проаналізували, наскільки точно безпілотник може влучати у ціль

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Щоб уразити певну ціль, безпілотник має бути оснащений засобами для точного удару або мати відповідну систему наведення, програмні та апаратні засоби для уточнення цілі за збереженим образом. Якщо, наприклад, "шахед" запускається за визначеними координатами без додаткової підготовки, відхилення можуть досягати кількох десятків метрів. Тому, якщо безпілотник несе невелике навантаження, щоб гарантовано уразити ціль, то він повинен бути високоточним і наводитися", - пояснив Рябих.

За словами військового експерта, БПЛА є ефективним, коли завдає удару по площинних цілях, які можуть підтримувати загоряння, як нафтобази.

"Однак для точкового ураження цілей безпілотник або має бути оснащений програмно-апаратними засобами для точного наведення, або повинен безпосередньо управлятися. На великій дистанції для цього використовуються засоби ретрансляції, які мають обмеження до 100 км", - зауважив Рябих.

Військовий експерт також додав, що, якщо безпілотник використовує інерціальну систему наведення, яка зазвичай підкріплюється GPS-наведенням, то "шахеди" не можуть використовувати військовий сегмент GPS і користуються загальнодоступним.

"Тобто похибка закладається від десяти до декілька десятків метрів. Тому для точного ураження визначеної цілі необхідне до наведення на кінцевій ділянці польоту", - резюмував Рябих.