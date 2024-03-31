У другу річницю визволення Бучі я побачила надію, незламний дух і стійкість України, - посол США Брінк
Посол США в Україні Бріджит Брінк у другу річницю звільнення Бучі від російських окупантів заявила, що побачила надію, незламний дух і стійкість українського народу
Про це пише посольство США в Україні.
"У другу річницю звільнення Бучі від російських військ я побачила надію, незламний дух і стійкість українського народу", - заявила Брінк.
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Зазначається, що посол відвідала 2 підприємства в Бучі, якими керують жінки, які "не лише пережили російську окупацію, але й розширилися завдяки допомозі США".
"Я зустрілася з мером Федоруком і побачила передані нами генератори та мобільну електростанцію, які забезпечать електроенергією 50 000 мешканців міста", - завила посол.
- 31 березня президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу, де вшанував пам’ять вбитих росіянами українців.
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