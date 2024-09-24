У Криму викладача відсторонили за те, що назвав українську владу легітимною, - Жовта Стрічка
В окупованому Криму викладача "філіалу" російського державного університету правосуддя відсторонили від проведення занять за те, що він назвав українську владу легітимною
Про це розповіла активістка руху "Жовта Стрічка".
За її словами, два тижні тому на парі з конституційного права викладач зазначив, що українська влада є обраною відповідно до українських законів та визнаних норм міжнародного права, тож є легітимною та конституційною.
"З ним почав сперечатися хлопець який приїхав сюди вчитися з Тули. Сказав, що такого казати не можна, що це зрада, обурився що ніхто зі студентів його не підтримав, показово пішов з пари, пожалівся на викладача", - розповіла активістка.
Вона додала, що пар з цього предмету не проводять уже два тижні, а, за словами старости групи, викладача відсторонили за цей випадок.
- Через дефіцит кадрів у так званих вищих навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях російські загарбники вирішили набирати в лектори "ветеранів" війни навіть без досвіду викладання.
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