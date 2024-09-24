У Криму викладача відсторонили за те, що назвав українську владу легітимною, - Жовта Стрічка

Про це розповіла активістка руху "Жовта Стрічка".

За її словами, два тижні тому на парі з конституційного права викладач зазначив, що українська влада є обраною відповідно до українських законів та визнаних норм міжнародного права, тож є легітимною та конституційною.

"З ним почав сперечатися хлопець який приїхав сюди вчитися з Тули. Сказав, що такого казати не можна, що це зрада, обурився що ніхто зі студентів його не підтримав, показово пішов з пари, пожалівся на викладача", - розповіла активістка.

Вона додала, що пар з цього предмету не проводять уже два тижні, а, за словами старости групи, викладача відсторонили за цей випадок.