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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У Курську робітників заводу "Електроагрегат" змушують скидатися на потреби "СВО": погрожують звільненням, - ЦНС

У Курську робітників заводу "Електроагрегат" змушують скидатися на потреби "СВО": погрожують звільненням, - ЦНС

5 лютого, 2024 понедiлок
13:56
Війна з Росією

Керівництво заводу "Електроагрегат", що розташований в російському місті Курськ, почало вимагати від робітників підприємства здавати гроші на потреби так званої спеціальної воєнної операції

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зокрема, за даними джерел, працівників всіх рівнів повідомили про необхідність написати заяву щодо утримання з зарплати за січень 2024 року суми середньоденного заробітку "для потреб СВО".

Зазначається, що така вимога керівництва викликала обурення серед робітників, почалися колективні скарги.

Проте у відповідь керівництво підприємства почало погрожувати, пропонувати звільнятись або йти на війну.

  • Крім того, російські загарбники змушують жителів тимчасово окупованих територій писати заяви на відмову від українського громадянства.
Теги:
Росія
російська армія
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2024, понедiлок
5 лютого
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