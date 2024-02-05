У Курську робітників заводу "Електроагрегат" змушують скидатися на потреби "СВО": погрожують звільненням, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зокрема, за даними джерел, працівників всіх рівнів повідомили про необхідність написати заяву щодо утримання з зарплати за січень 2024 року суми середньоденного заробітку "для потреб СВО".

Зазначається, що така вимога керівництва викликала обурення серед робітників, почалися колективні скарги.

Проте у відповідь керівництво підприємства почало погрожувати, пропонувати звільнятись або йти на війну.