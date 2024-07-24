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"У неї бойовий дух": адвокати відвідали незаконно затриману РФ кримську татарку Леніє Умерову

Ксенія Золотова
24 липня, 2024 середа
02:43
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22 липня адвокати відвідали незаконно затриману РФ кримську татарку Леніє Умерову й відзначили у неї бадьорий настрій та бойовий дух

Зміст

Про це повідомив брат дівчини, Азіз Умеров.

"Сьогодні адвокати відвідували Леніє (їм вдається це робити раз на місяць, дату визначають жеребкуванням через велику завантаженість СІЗО)", - написав він ввечері 22 липня.

Адвокати відзначають її бадьорий стан та бойовий дух.

Азіз Умеров заявив, що Леніє лише 22 лпня дізналася про звільнення з російського полону заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, що "додало їй впевненості в очікуванні свободи".

Зазначається, що експертиза російського суду щодо справи Умерової досі триває, після чого очікується направлення обвинувального висновку до суду.

  • Кримську татарку Леніє Умерову затримали на початку грудня 2022 року. Дівчину звинуватили у порушенні правил режимної зони, коли вона намагалася повернутися до тимчасово окупованого Криму для догляду за онкохворим батьком. Протягом п'яти місяців силовики утримували її в Північній Осетії. Раніше Умерова відмовилася від російського громадянства під час примусової паспортизації в тимчасово окупованому Криму.
  • 16 травня стало відомо, що російські спецслужби затримали Леніє Умерову та порушили кримінальну справу за статтею шпигунство.
  • 1 липня 2023 року російський суд продовжив незаконне утримання під вартою кримської татарки Леніє Умерової на три місяці, деталі справи не розкривають.

Теги:
Кримінал
Україна
Росія
Крим
кримські татари
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