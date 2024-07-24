"У неї бойовий дух": адвокати відвідали незаконно затриману РФ кримську татарку Леніє Умерову

Про це повідомив брат дівчини, Азіз Умеров.

"Сьогодні адвокати відвідували Леніє (їм вдається це робити раз на місяць, дату визначають жеребкуванням через велику завантаженість СІЗО)", - написав він ввечері 22 липня.

Адвокати відзначають її бадьорий стан та бойовий дух.

Азіз Умеров заявив, що Леніє лише 22 лпня дізналася про звільнення з російського полону заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, що "додало їй впевненості в очікуванні свободи".

Зазначається, що експертиза російського суду щодо справи Умерової досі триває, після чого очікується направлення обвинувального висновку до суду.