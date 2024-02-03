У РФ до нового підрозділу "Шторм Гладіатор" вербують засуджених із бойовим досвідом

Про це інформує Центр національного спротиву.

"За наявною інформацією, у РФ із завербованих на війну проти України ув’язнених сформували новий штурмовий спеціальний загін "Шторм Гладіатор". Зазначається, що це привілейований напівсекретний батальйон, який складається з декількох сотень засуджених із бойовим досвідом і названий "гладіаторами" на честь колишнього генерала 58-ї армії з позивним Спартак", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що командувати батальйоном призначили колишнього поліцейського, якого ув'язнили за жорстоке вбивство. До загону вербують осіб, які мають високий рівень фізичної підготовки, досвід служби в силових структурах і були учасниками бойових дій.

За даними ЦНС, окупантів тренують вагнерівці та кадировці з підрозділу СОБР "Ахмат", який є підрозділом росгвардії.