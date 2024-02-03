У РФ до нового підрозділу "Шторм Гладіатор" вербують засуджених із бойовим досвідом
У Росії почали формувати новий штурмовий спеціальний загін "Шторм Гладіатор": до нього вербують засуджених із бойовим досвідом
Про це інформує Центр національного спротиву.
"За наявною інформацією, у РФ із завербованих на війну проти України ув’язнених сформували новий штурмовий спеціальний загін "Шторм Гладіатор". Зазначається, що це привілейований напівсекретний батальйон, який складається з декількох сотень засуджених із бойовим досвідом і названий "гладіаторами" на честь колишнього генерала 58-ї армії з позивним Спартак", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що командувати батальйоном призначили колишнього поліцейського, якого ув'язнили за жорстоке вбивство. До загону вербують осіб, які мають високий рівень фізичної підготовки, досвід служби в силових структурах і були учасниками бойових дій.
За даними ЦНС, окупантів тренують вагнерівці та кадировці з підрозділу СОБР "Ахмат", який є підрозділом росгвардії.
- Раніше розвідка Британії повідомила, що військовослужбовці російських підрозділів "Шторм-Z" отримують мінімальну медичну допомогу в разі поранень або взагалі її не отримують. Втім РФ планує повернути солдатів на фронт навіть після ампутацій кінцівок.
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