Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

"Війна в Україні закінчиться на умовах, які продиктує Росія після повного краху ЗСУ", - пишуть російські ЗМІ з посиланням на військового експерта, колишнього морського піхотинця ЗС США Браяна Берлетика.

У Центрі наголошують, що Берлетик – псевдоексперт, який розповсюджує російську пропаганду. Зокрема, він розповідає англомовній і російськомовній публіці про те, що українські військові "вбивають власне населення, щоб підставити РФ".

Окрім цього псевдоексперт стверджував, що Україна продовжить втрачати свої регіони.

"Довіряти "прогнозам" такої людини банально немає сенсу, адже він лише озвучує тези, вигідні Росії. Це – його приватна думка (ймовірно, проплачена кремлем), а не позиція США в цілому. Наразі причин думати, що Сили оборони чекає "повний крах" немає. Українська армія тримає оборону та завдає окупантам значних втрат", - пише SPRAVDI.