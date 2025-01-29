Україна посилила здатність бити по об'єктах на території РФ, - розвідка Британії

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Так, 8 січня українські безпілотники атакували нафтобазу "Кристал" у Росії, за 8 км від авіабази Енгельс-2.

Цей удар спричинив масштабні пожежі в зоні зберігання паливно-мастильних матеріалів (ПММ) на нафтобазі, на гасіння яких, за даними ЗМІ, пішло кілька днів.

Зазначається, що в ніч на 14 січня було завдано ще одного удару по цій нафтобазі, який знову розпалив пожежу і завдав подальшої шкоди інфраструктурі об'єкта. Аналіз знімків від 21 січня свідчить про 4 знищені цистерни з ЛЗРК і 10 пошкоджених цистерн з ЛЗРК.

Latest Defence intelligence update on the situation in Ukraine - 29 January 2025.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/xyzJu53Fwd #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/WJPNkR9qwd — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 29, 2025

"Повторні удари свідчать про посилення здатності України завдавати удари по російських об'єктах інфраструктури", - йдеться у дописі.