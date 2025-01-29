Україна посилила здатність бити по об'єктах на території РФ, - розвідка Британії
Удари української армії по об'єктах на території Росії свідчать про посилення здатності України завдавати удари по російській інфраструктурі
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Так, 8 січня українські безпілотники атакували нафтобазу "Кристал" у Росії, за 8 км від авіабази Енгельс-2.
Цей удар спричинив масштабні пожежі в зоні зберігання паливно-мастильних матеріалів (ПММ) на нафтобазі, на гасіння яких, за даними ЗМІ, пішло кілька днів.
Зазначається, що в ніч на 14 січня було завдано ще одного удару по цій нафтобазі, який знову розпалив пожежу і завдав подальшої шкоди інфраструктурі об'єкта. Аналіз знімків від 21 січня свідчить про 4 знищені цистерни з ЛЗРК і 10 пошкоджених цистерн з ЛЗРК.
"Повторні удари свідчать про посилення здатності України завдавати удари по російських об'єктах інфраструктури", - йдеться у дописі.
- У ніч на 29 січня безпілотники ГУР уразили нафтобазу компанії "Лукойл" в місті Кстово Нижньогородської області. У міноборони РФ стверджують, що перехопили та знищили 104 дрони.
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