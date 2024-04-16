Україні відомо про майже 2 тис. літніх громадян, які стали жертвами насильницьких зникнень, - Юсов
У російському полоні перебувають 14 тис. цивільних. Україна також має інформацію про майже 2 тис. людей старше 70 років, які стали жертвами насильницьких зникнень
Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов на дискусії "Цивільні в незаконному утриманні Росією: спільні кроки влади та громадянського суспільства для їхнього звільнення", передає Укрінформ.
"Мова йде про понад 14 тис. цивільних осіб (які перебувають у полоні РФ, - ред.), офіційно визнаних, за даними правозахисних організацій, наших партнерів. Ця кількість може бути набагато більшою. І також близько 2 тис. жертв насильницьких зникнень старше 70 років", - розповів Юсов.
Також представник Головного управління розвідки зауважив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив перебування 868 цивільних українців у місцях неволі РФ. За словами Юсова, ця цифра є набагто більшою.
"Але сам факт того, що МКЧХ визначає і визнає перебування у місцях несвободи цивільних осіб... це вже визнання факту воєнних злочинів, прямого порушення Женевських конвенцій з боку РФ", - сказав він.
- 16 квітня стало відомо, що Україна має підтверджені дані про перебування в полоні росіян 1700 цивільних заручників.
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