Ультиматум Путіна орієнтований відразу на три аудиторії, - політолог Морозов

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Впродовж понад двох років активної війни і Путін, і його оточення виробляли багато різних описів результатів війни. І от зараз Путін, вступивши в нову каденцію, так виступив. Тут можливі різні оцінки, але моя відповідь така: Путін це зробив зараз, орієнтуючись на три аудиторії відразу, вважаючи, що це для нього вигідно. Одна аудиторія – внутрішня. Путін сформував навколо себе нове оточення, старих людей всіх перетасував і створив кабінет нескінченної війни. Тобто він поставив людей, яким він дуже довіряє, на ключові позиції і ставить перед ними завдання. Наче хоче сказати, мовляв, ви підписалися і повинні це робити наступні 6 років, такий має бути результат вашої роботи. Це перший момент – звернення до власної політичної верхівки й бюрократії", - зазначив політолог.

За його словами, другий важливий момент – Путін цим ультиматумом, безсумнівно, звертається до українського суспільства. У Кремлі є постійне переконання, що Україна повинна сама ослабнути з погляду її морального, військового й політичного духу, зламатися перед непереборною силою Кремля.

"Путін після того, як закінчилася каденція президента Зеленського, спочатку став наголошувати на тому, що Зеленський нелегітимний, з ним неможливо вести переговори. І ця заява Путіна спрямована на те, щоб підштовхнути, як вважають у Кремлі, частину українського суспільства до того, що це буде так, тому прийміть як неминуче, починайте вже змінювати свою позицію й виробляти нову. А третя авдиторія - країни Альянсу глобальної підтримки України, насамперед США. Путін тут хоче сказати, що попри те, як розвиватимуться сценарії американських виборів у листопаді, хто буде президентом, позиція Кремля у тому, що йому абсолютно неважливо, хто там у США буде президентом, тому ось наші вимоги щодо того, як мусить закінчитися ця війна. І з цим матиме справу будь-який президент США чи будь-який генеральний секретар НАТО", - резюмував Олександр Морозов.