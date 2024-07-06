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Ексклюзив

Ультиматум Путіна орієнтований відразу на три аудиторії, - політолог Морозов

6 липня, 2024 субота
18:18
Війна з Росією Путін

Політолог Олександр Морозов в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зауважив, що Путін, вступивши у нову каденцію, своїм ультиматумом звернувся до кремлівської верхівки, українського суспільства та країн Альянсу, які підтримують Україну

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Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Впродовж понад двох років активної війни і Путін, і його оточення виробляли багато різних описів результатів війни. І от зараз Путін, вступивши в нову каденцію, так виступив. Тут можливі різні оцінки, але моя відповідь така: Путін це зробив зараз, орієнтуючись на три аудиторії відразу, вважаючи, що це для нього вигідно. Одна аудиторія – внутрішня. Путін сформував навколо себе нове оточення, старих людей всіх перетасував і створив кабінет нескінченної війни. Тобто він поставив людей, яким він дуже довіряє, на ключові позиції і ставить перед ними завдання. Наче хоче сказати, мовляв, ви підписалися і повинні це робити наступні 6 років, такий має бути результат вашої роботи. Це перший момент – звернення до власної політичної верхівки й бюрократії", - зазначив політолог.

За його словами, другий важливий момент – Путін цим ультиматумом, безсумнівно, звертається до українського суспільства. У Кремлі є постійне переконання, що Україна повинна сама ослабнути з погляду її морального, військового й політичного духу, зламатися перед непереборною силою Кремля.

"Путін після того, як закінчилася каденція президента Зеленського, спочатку став наголошувати на тому, що Зеленський нелегітимний, з ним неможливо вести переговори. І ця заява Путіна спрямована на те, щоб підштовхнути, як вважають у Кремлі, частину українського суспільства до того, що це буде так, тому прийміть як неминуче, починайте вже змінювати свою позицію й виробляти нову. А третя авдиторія - країни Альянсу глобальної підтримки України, насамперед США. Путін тут хоче сказати, що попри те, як розвиватимуться сценарії американських виборів у листопаді, хто буде президентом, позиція Кремля у тому, що йому абсолютно неважливо, хто там у США буде президентом, тому ось наші вимоги щодо того, як мусить закінчитися ця війна. І з цим матиме справу будь-який президент США чи будь-який генеральний секретар НАТО", - резюмував Олександр Морозов.

  • 14 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські військові нібито мають вийти з тимчасово окупованих територій задля переговорів з РФ. Генсек НАТО Столтенберг та МЗС України прокоментували.  
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Володимир Путін
Захід
НАТО
вибори у США
США
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