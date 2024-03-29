Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном: про що говорили

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Провів продуктивну щотижневу телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном", - написав Умєров.

Під час розмови український очільник оборонного відомства заявив, що надав детальну інформацію про нещодавні російські ракетні обстріли міст України.

Окремо Умєров наголосив на важливості забезпечення більшої кількості систем ППО та ракет для них.

У міністерстві оборони США зазначили, що очільники відомств обговорили "останні події на полі бою, а також руйнівний вплив безжальних ракетних обстрілів з боку Росії на українські міста та критично важливі об'єкти інфраструктури".

"Остін та міністр Умєров обговорили потреби України в додаткових артилерійських, протиповітряних та інших засобах, а також нагальну потребу в Додатковому законі про національну безпеку, який дозволить Україні продовжувати боротьбу проти російської агресії", - йдеться у повідомленні американського відомства.

19 березня очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що він продовжуватиме співпрацю зі своїми колегами, аби допомога США Україні стала можливою.

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