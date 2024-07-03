В оборонному комітеті ВР розповіли, які функції могли б виконувати війська партнерів в Україні

Про це NV сказав секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко.

"Я вже неодноразово казав, що вони (країни-партнери України, – ред.) спокійно можуть ввести сюди війська не як інструктори. Я б хотів їх бачити операторами, наприклад, систем ППО. І це легко пояснити й легко дати ляпаса Путіну", - заявив нардеп.

За його словами, системи ППО можна розташувати в глибині України на відстані 100 кілометрів і збивати всі ракети, які летітимуть у напрямку мирних міст і цивільної інфраструктури. Будь-яку ракету, яка наблизиться до кордонів НАТО або кордонів Європейського Союзу, мають розцінювати як загрозу Альянсу й збивати ще за 100 км від кордону, переконаний Костенко.

Нардеп висловив думку, що протистояти цьому ніхто не зможе, це була б сильна позиція і правильний крок, який показав би рішучість партнерів України.

"Я думаю, що все-таки вони до цього прийдуть. Бажано, щоб це, звичайно, було раніше. Вони передали нам один комплекс, потім ще один і зараз — ще один. А є країни, в яких десятки, сотні таких комплексів. Тому ми не просимо передати — поставте свої екіпажі й захищайте. Ми вам надаємо територію, захищайте свої кордони з нашої території, заодно щонайменше наших цивільних людей", — наголосив Костенко.