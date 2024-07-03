В оборонному комітеті ВР розповіли, які функції могли б виконувати війська партнерів в Україні
Військові країн-партнерів могли б виконувати в Україні не лише функції інструкторів, а й, наприклад, бути операторами систем протиповітряної оборони
Про це NV сказав секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко.
"Я вже неодноразово казав, що вони (країни-партнери України, – ред.) спокійно можуть ввести сюди війська не як інструктори. Я б хотів їх бачити операторами, наприклад, систем ППО. І це легко пояснити й легко дати ляпаса Путіну", - заявив нардеп.
За його словами, системи ППО можна розташувати в глибині України на відстані 100 кілометрів і збивати всі ракети, які летітимуть у напрямку мирних міст і цивільної інфраструктури. Будь-яку ракету, яка наблизиться до кордонів НАТО або кордонів Європейського Союзу, мають розцінювати як загрозу Альянсу й збивати ще за 100 км від кордону, переконаний Костенко.
Нардеп висловив думку, що протистояти цьому ніхто не зможе, це була б сильна позиція і правильний крок, який показав би рішучість партнерів України.
"Я думаю, що все-таки вони до цього прийдуть. Бажано, щоб це, звичайно, було раніше. Вони передали нам один комплекс, потім ще один і зараз — ще один. А є країни, в яких десятки, сотні таких комплексів. Тому ми не просимо передати — поставте свої екіпажі й захищайте. Ми вам надаємо територію, захищайте свої кордони з нашої території, заодно щонайменше наших цивільних людей", — наголосив Костенко.
- 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
- 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення військ НАТО в Україну.
- Президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримка України військами країн НАТО безпосередньо на її території не порушуватиме жодних міжнародних норм.
- 5 березня стало відомо, що Канада розглядає можливість відправлення до України військових інструкторів, однак зараз для цього немає умов. Однак уже 18 червня міністр оборони Канади Блер заявив, що його країна не відправлятиме в Україну своїх військових інструкторів.
- 14 травня стало відомо, що Швеція допускає можливу відправку військ в Україну, якщо ця пропозиція з'явиться на рівні країн-членів НАТО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.55 Купівля 40.55Продаж 41.07
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.24
- Актуальне
- Важливе