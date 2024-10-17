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Ексклюзив

Важливо, щоб влада не перетворила війну на війну бідних і багатих: Синютка про економічне бронювання

Оксана Ліховід
17 жовтня, 2024 четвер
16:10
Війна з Росією Олег Синютка

Народний депутат України Олег Синютка прокоментував законопроєкт про економічне бронювання

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Важливо, щоб влада не перетворила війну на війну бідних і багатих, коли бідні мають брати до рук зброю, а ті, хто працює у гральному чи тютюновому бізнесі та володіє величезними доходами, відкуповуватимуться", - наголосив Синютка.

Народний депутат України також додав, що необхідно створити спеціальний фонд, який би акумулював гроші виключно на військові потреби.

"Коли приймалося рішення щодо збільшення військового податку та введення додаткових зборів, ми наголошували, що гроші для армії необхідні. Треба зробити все, щоб кошти надходили до ЗСУ. Однак у першу чергу ці витрати мають профінансувати багатії. Ці кошти потрібно залучити з надприбуткових галузей, таких як гральний та тютюновий бізнес", - зазначив Синютка. 

Що таке економічне бронювання

Законопроєкт №11331 передбачає економічне бронювання військовозобов'язаних працівників для підтримки критично важливих галузей економіки.

Підприємства можуть бронювати до 50% своїх працівників, сплачуючи підвищений військовий збір та дотримуючись встановлених критеріїв доходу та відсутності боргів.

Механізм спрямований на стабілізацію економіки, але потребує прозорої реалізації для запобігання зловживанням.

Що відомо про бронювання від мобілізації

У червні уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.

17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.

Менш ніж за місяць, із 17 липня по 5 серпня, бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств.

У серпні Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати усіх своїх працівників від мобілізації.

15 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі понад 900 тис. українців отримали бронь від мобілізації, але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
політика
податки
мобілізація
Олег Синютка
Військові новини
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