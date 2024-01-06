Війська РФ завдали авіаударів по селищу Північне на Донеччині: загинула людина
Російська окупаційна армія уранці 6 січня двічі завдала авіаційних ударів по території селища Північне Донецької області, унаслідок чого загинула щонайменше одна людина
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Зазначається, що росіяни здійснили по селищу Торецької громади два авіаудари і поцілили в житлову забудову.
Унаслідок обстрілу вже відомо про одного загиблого.
Очільник ОВА додав, що зараз на місці влучання працюють поліція і парамедики.
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