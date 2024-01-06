Війська РФ завдали авіаударів по селищу Північне на Донеччині: загинула людина

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Зазначається, що росіяни здійснили по селищу Торецької громади два авіаудари і поцілили в житлову забудову.

Унаслідок обстрілу вже відомо про одного загиблого.

Очільник ОВА додав, що зараз на місці влучання працюють поліція і парамедики.