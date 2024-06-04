Військові РФ створили фільтраційні табори у тимчасово окупованій частині Вовчанська, - Синєгубов

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Людям повертатися нікуди. Ми розуміємо, що вони зиму і, можливо, наступний рік будуть проживати в місцях компактного проживання чи у помешканнях, які знайдуть самостійно. На території під окупантами залишаються небагато людей, яких ворог використовує як живий щит, і, за нашою інформацією, там створені фільтраційні табори", - сказав Синєгубов.

Відповідно до інформації начальника ОВА, на підконтрольній ЗСУ території Вовчанська залишаються до 50 мешканців. Наразі військові та поліцейські проводять евакуацію людей.