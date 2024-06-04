Військові РФ створили фільтраційні табори у тимчасово окупованій частині Вовчанська, - Синєгубов
Російська армія в тимчасово захопленій частині Вовчанська Харківської області створила фільтраційні табори. Водночас ворог знищує місто обстрілами
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
"Людям повертатися нікуди. Ми розуміємо, що вони зиму і, можливо, наступний рік будуть проживати в місцях компактного проживання чи у помешканнях, які знайдуть самостійно. На території під окупантами залишаються небагато людей, яких ворог використовує як живий щит, і, за нашою інформацією, там створені фільтраційні табори", - сказав Синєгубов.
Відповідно до інформації начальника ОВА, на підконтрольній ЗСУ території Вовчанська залишаються до 50 мешканців. Наразі військові та поліцейські проводять евакуацію людей.
- 4 червня речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх повідомив, що у Вовчанську тривають бойові зіткнення, зокрема бої точаться в міській забудові.
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