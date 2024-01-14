Військовий Тимочко розповів, як політики та медіа формують суспільну думку й впливають на події на фронті

Про це він сказав у ранковому етері Еспресо.

"Якщо солодку патоку час від часу присолювати, то вийде баланс і для цього є медіа. Це нормально процес, коли більше хочеться поділити бідою та успіхом, проблемами. Просто так психологічно не побудовані люди, що добре чи успіх згадується і по суті обговорюється і відбувається якийсь ейфорійний сплеск відбувається і воно забувається, а власне реакція на негатив - це склалася не просто історично, скажімо, це один з процесів виживання людини, яка з давніх часів запам'ятовувався негативний досвід і завжди обговорювався, навчався для самозбереження", - пояснює військовий.

Тимочко вважає, що у грі на емоціях суспільства винні політики, які через гонитву за рейтингами заходять у популізм.

"Біда в тому, що росіяни роботу військових одразу перетворюють на політичну тематику і поки інформація про наш успіх не починає потужно працювати в медійному просторі російські командувачі відповідальні на напрямку, де вони зазнали поразки, чи десь перебралися на лівий берег Дніпра, але це не від наших військ є в медійному просторі, тоді й немає команди за будь-яку ціну вибити наші війська, знищити, чи зупинити прорив. І щойно наш успіх потрапляє у медійний простір, то там просто кацапи просто скаженіють, вони тягнуть все що можуть, тільки щоб хтось відповідальний на цьому напрямку доповів вище, а хтось вище Шойгу чи Путіну, щоб Путін з телевізора обов'язково розказав, що от ми там відбили і все це неправда. На жаль, потрібно дуже обережно ставитися до такої інформації, оскільки все одно в нас рішення приймаються колегіально на Ставці верховного головнокомандувача ЗСУ", - підсумував голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ

Він підкреслив, що в кожній армії є свої плюси та мінуси, наприклад, в ізраїльській солдатам заборонено на передовій користуватися телефоном взагалі: "Цензура в армію у них у 10 разів вище, ніж у нас".