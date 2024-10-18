Вночі й уранці 18 жовтня РФ запустила по Україні 135 БПЛА: скільки збили Сили оборони

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 18 жовтня 2024 року (з 20:00 17 жовтня) РФ атакує Україну ударними БПЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу (райони пусків - Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ).

Станом на 08:30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 135 ворожих безпілотників.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БПЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях.

Зазначається, що 44 російських безпілотники локаційно втрачено, 2 – полетіли в Білорусь, до 10 ворожих БПЛА – в повітряному просторі центральних областей України.

"Бойова робота триває! Інформація оновлюється. Не ігноруйте повітряну тривогу!" - наголосили у ПС станом на 08:43.