"Замість територій - вступ до НАТО": дипломат Осипенко про те, як Росія намагається посадити Україну за стіл перемовин

Про це він сказав в етері Еспресо.

На запитання чого очікувати у найближчі два-три місяці у війні, Осипенко заявив: "Не варто панікувати, не варто піддаватися на оцей тиск. Чому посилився тиск на фронті, посилилися політичний та економічний тиск на нас? Це максимум чого досягла Росія у війні з Україною, вони намагаються нас посадити в слабкій позиції за стіл перемовин, змусити підписати фактично капітуляцію. Оті інформаційні вкиди через західні засоби масової інформації підштовхують нас до обміну територією, пропонують формули: отак подивіться, а отак, а замість території ми вас до НАТО приймемо. Не варто на це вестись".

За словами дипломата, насамперед треба повертати своїх території та людей.

"Я проти того, що ми пристанемо на якісь формули, які нам пропонують на Заході", - наголосив експерт-міжнародник.

Щодо того, як вплинуть вибори у США на війну в Україні, Осипенко сказав: "За умови перемоги Трампа - буде параліч американської влади й ерозія демократії американської, краще нам не буде, на жаль, тому я кажу, що для нас вікно можливості це 2024 рік, ми маємо розглядати, як термін вікна можливостей".

Він наголосив, що Володимир Путін чекає Дональда Трампа, адже для російського диктатора ця кандидатура безпрограшна.

"Якщо він прийде до влади і якщо він не прийде до влади - він паралізує американське суспільство, якщо прийде - він буде мститися, якщо не прийде - буде воювати за те, що його не пустили, що вибори були невірними. Зважаючи на ці всі нюанси, що Америка занурюється все-таки у свої політичні процеси, є розрив між владою і суспільством американським, на це все треба зважати і враховувати й своїй довготривалій стратегії", - підсумував експерт-міжнародник.