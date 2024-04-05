Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Замість територій - вступ до НАТО": дипломат Осипенко про те, як Росія намагається посадити Україну за стіл перемовин
Ексклюзив

"Замість територій - вступ до НАТО": дипломат Осипенко про те, як Росія намагається посадити Україну за стіл перемовин

5 квітня, 2024 п'ятниця
16:49
Війна з Росією Володимир Путін

Експерт-міжнародник дипломат Руслан Осипенко виступає проти прийняття західних формул обміну територіями, підкреслюючи необхідність повернення територій та людей для України

Про це він сказав в етері Еспресо.

На запитання чого очікувати у найближчі два-три місяці у війні, Осипенко заявив: "Не варто панікувати, не варто піддаватися на оцей тиск. Чому посилився тиск на фронті, посилилися політичний та економічний тиск на нас? Це максимум чого досягла Росія у війні з Україною, вони намагаються нас посадити в слабкій позиції за стіл перемовин, змусити підписати фактично капітуляцію. Оті інформаційні вкиди через західні засоби масової інформації підштовхують нас до обміну територією, пропонують формули: отак подивіться, а отак, а замість території ми вас до НАТО приймемо. Не варто на це вестись".

За словами дипломата, насамперед треба повертати своїх території та людей.

"Я проти того, що ми пристанемо на якісь формули, які нам пропонують на Заході", - наголосив експерт-міжнародник.

Щодо того, як вплинуть вибори у США на війну в Україні, Осипенко сказав: "За умови перемоги Трампа - буде параліч американської влади й ерозія демократії американської, краще нам не буде, на жаль, тому я кажу, що для нас вікно можливості це 2024 рік, ми маємо розглядати, як термін вікна можливостей".

Він наголосив, що Володимир Путін чекає Дональда Трампа, адже для російського диктатора ця кандидатура безпрограшна.

"Якщо він прийде до влади і якщо він не прийде до влади - він паралізує американське суспільство, якщо прийде - він буде мститися, якщо не прийде - буде воювати за те, що його не пустили, що вибори були невірними. Зважаючи на ці всі нюанси, що Америка занурюється все-таки у свої політичні процеси, є розрив між владою і суспільством американським, на це все треба зважати і враховувати й своїй довготривалій стратегії", - підсумував експерт-міжнародник.

  • Президент Чехії Петр Павел вважає, що станом на зараз неможливо собі уявити, що Україні та Росії вдасться домовитися про припинення воєнних дій.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі низка країн, включно з Україною, обговорюють на рівні радників з безпеки можливу мирну домовленість із Росією.
Теги:
Світ
російська армія
ЗСУ
Читайте також:
форма ЗСУ
4 квітня, 2024 четвер
Обстріл військових на шикуванні під Запоріжжям: у СБУ розкрили найімовірнішу версію подій
Іран
4 квітня, 2024 четвер
Іран впродовж 48 годин може почати війну проти Ізраїлю, - ЗМІ
На фото: Олег Боднарчук
4 квітня, 2024 четвер
Продюсер Боднарчук пояснив, чому Україна падає в рейтингах букмекерів Євробачення-2024
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.81
    Купівля 38.81
    Продаж 39.34
  • EUR
    Купівля 42.1
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
5 квітня
17:45
Леонід Кучма
Кучма про війну з РФ і можливість перемир'я: "У нас не бокс, на нас напав божевільний озвірілий маніяк"
17:38
Катрін Якобсдоттір
Прем'єрка Ісландії Якобсдоттір оголосила про відставку
17:26
обстріл Запоріжжя
Росія обстріляла Запоріжжя: пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі та поранені
17:14
Олександр Усик
"Україна - не Росія": Усик під час підготовки до бою читає книжку Кучми
17:13
Ексклюзив
Це асиметричний засіб ППО: Defence Express про нічну атаку військових аеродромів РФ
17:03
Олег Синєгубов
Синєгубов заявив, що РФ перейшла до тактики обстрілу "двома хвилями": що це значить
17:01
Біллі Айліш
Співачка Біллі Айліш додала 111 млн підписників в Instagram до списку близьких друзів
17:00
ПВК Вагнера
РФ вербує українців на ТОТ до загонів ПВК Вагнера в Африці, - Спротив
16:58
Південна Корея
Росія викликала посла Південної Кореї через погіршення відносин у зв'язку з "недружніми" санкціями
16:43
Оновлено
Маріуполь
Німеччина перевірить інформацію про нібито співпрацю її компаній із РФ в окупованому Маріуполі
16:38
хімічна атака
Використання стало системним: росіяни за місяць 371 раз атакували українських військових хімзброєю
16:32
путін
Єврокомісар з юстиції Рейндерс сподівається, що спецтрибунал для Путіна буде створений до кінця 2024 року
16:29
фейк
"На Харківщині воїни ТрО побили жінку": росіяни вигадали новий фейк
16:25
Оксана Линів
Диригентка Линів вважає, що Україні потрібно не боротися з Чайковським, а наголошувати на його українськості
16:19
Юлія Лапутіна
Колишня очільниця Мінветеранів Лапутіна заявила, що мобілізувалася до СБУ
16:18
Шмигаль
Зараз потрібно не півмільйона людей: Шмигаль пообіцяв, що мобілізація буде м'якшою
16:07
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Зрив мобілізації через Telegram. Як росіяни намацали слабке місце через небажання Зеленського брати відповідальність за армію?
16:05
СБУ оголосила підозру в держзраді пропагандисту з телеканалів Медведчука
16:02
Ексклюзив
вибори у Словаччині
Інтрига зберігається: політексперт Герасимчук оцінив шанси кандидатів у президенти Словаччини перед другим туром виборів
15:48
Ілля Вітюк
Голова департаменту кібербезпеки СБУ Вітюк прокоментував вартість задекларованої квартири його дружини
15:37
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія оприлюднила новий довгостроковий оборонний план на тлі війни в Україні
15:30
На фото: Дені Вільнев
Режисер "Дюни" Дені Вільнев зніме фільм про ядерну війну 
15:27
на фото польські військові
Польща виділяє понад $215 млн на захист східного кордону
15:26
Ексклюзив
Київський міський пологовий будинок 2
Новий керівник Київського пологового будинку №2 відреагував на звинувачення колективу
15:07
Путін стріляє з гвинтівки. Скрін з RT
Росія використовувала італійське обладнання для озброєння спецпідрозділів
15:06
Оновлено
Унаслідок нічного удару РФ по Покровську знищено офіс "Лікарів без кордонів"
15:05
Аналітика
вибори у Туреччині
Перемога опозиції в Туреччині: що означає поразка партії Ердогана
15:03
Російські військові
РФ почала мобілізовувати заробітчан із Середньої Азії після теракту в Підмосков'ї, - Спротив
14:57
DOK-ING MV-4
В Україні випробували нову машину для розмінування. У чому її особливість
14:54
На фото: Євгеній Тімохін
Українець Євгеній Тімохін створить номер для Азербайджану на Євробаченні-2024
14:42
військовий квиток, мобілізація
Україна планує запустити "смарт-мобілізацію": у Міноборони розкрили деталі
14:38
на фото Володимир Зеленський біля телефону
Альперін, Єрімічук та інші: Зеленський увів у дію санкції РНБО щодо 7 бізнесменів і 86 компаній
14:38
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:21
Шереф Малкоч
Турецький омбудсмен має намір відвідати українських полонених у Росії
14:20
Український маркетинг-форум 2024
Живучий бізнес: 17-й Український маркетинг-форум пройде 17-18 квітня
14:01
OPINION
Орест Сохар
​"Правосуддя з дисконтом": Як Трамп в останній момент уникнув конфіскації активів
13:56
Джо Байден
"Якщо ви хочете Третьої світової, голосуйте за Байдена": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 5 квітня
13:32
оркі росіяни полон
Нацгвардійці взяли в полон росіянина-морпіха, який приїхав штурмувати українські позиції на мопеді
13:30
ЗСУ, мобілізація
Гравців ФК "Кривбас" бронюватимуть від мобілізації
13:29
Компанія Apple скоротила понад 600 співробітників. Причина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV