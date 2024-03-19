Зеленський обговорив із президентом Євроради Мішелем, як збільшити постачання Україні артснарядів

Про це він повідомив у Telegram.

Насамперед сторони обговорили подальші кроки на шляху до початку перемовин про вступ України до ЄС, а також подальшу всебічну підтримку України з боку Євросоюзу.

Також Зеленський подякував співрозмовнику за рішення щодо виділення €5 млрд на військову підтримку України, ухвалене Радою міністрів закордонних справ Європейського Союзу 18 березня.

Крім того, Зеленський і Мішель обговорили можливі шляхи збільшення постачання в Україну артилерійських боєприпасів.

Серед тем розмови також було продовження дії автономних торговельних преференцій для України ще на один рік.

"Підкреслив, що продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС є критичним чинником підтримки української економіки під час війни", - йдеться у повідомленні Зеленського.