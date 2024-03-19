Зеленський обговорив із президентом Євроради Мішелем, як збільшити постачання Україні артснарядів
Президент України Володимир Зеленський 19 березня провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем
Про це він повідомив у Telegram.
Насамперед сторони обговорили подальші кроки на шляху до початку перемовин про вступ України до ЄС, а також подальшу всебічну підтримку України з боку Євросоюзу.
Також Зеленський подякував співрозмовнику за рішення щодо виділення €5 млрд на військову підтримку України, ухвалене Радою міністрів закордонних справ Європейського Союзу 18 березня.
Крім того, Зеленський і Мішель обговорили можливі шляхи збільшення постачання в Україну артилерійських боєприпасів.
Серед тем розмови також було продовження дії автономних торговельних преференцій для України ще на один рік.
"Підкреслив, що продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС є критичним чинником підтримки української економіки під час війни", - йдеться у повідомленні Зеленського.
- 13 квітня 2023 року Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.
- 23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.
- 1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК.
- 13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.82 Купівля 38.82Продаж 39.36
- EUR Купівля 42.18Продаж 42.95
- Актуальне
- Важливе