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Зеленський обговорив із президентом Євроради Мішелем, як збільшити постачання Україні артснарядів

19 березня, 2024 вiвторок
13:08
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 19 березня провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем

Про це він повідомив у Telegram.

Насамперед сторони обговорили подальші кроки на шляху до початку перемовин про вступ України до ЄС, а також подальшу всебічну підтримку України з боку Євросоюзу.

Також Зеленський подякував співрозмовнику за рішення щодо виділення €5 млрд на військову підтримку України, ухвалене Радою міністрів закордонних справ Європейського Союзу 18 березня.

Крім того, Зеленський і Мішель обговорили можливі шляхи збільшення постачання в Україну артилерійських боєприпасів.

Серед тем розмови також було продовження дії автономних торговельних преференцій для України ще на один рік.

"Підкреслив, що продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС є критичним чинником підтримки української економіки під час війни", - йдеться у повідомленні Зеленського.

  • 13 квітня 2023 року Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.
  • 23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.
  • 1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК.
  • 13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
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