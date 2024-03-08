Зеленський про війну з РФ: "Ціль Путіна – не окремі території, а вся Україна"
Президент Росії Володимир Путін не зацікавлений в утриманні певних населених пунктів Донбасу чи Криму. Меседжі Кремля свідчать про більш масштабні цілі росіян
Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.
"Я не вважаю, що його ціль - це якісь території. Те, що ми бачимо, їхні дії, ті удари по цивільних об'єктах, залякування ракетами цивільного населення України, публічні висловлювання оточення Путіна, представників їхньої розвідки, представників їхнього війська і його самого. Всі ці меседжі говорять про те, що вони не виконали завдання і продовжуватимуть місію", - сказав він.
Нагадаємо, у лютому Путін назвав війну проти України "питанням життя і смерті" Росії.
"Усі ці меседжі, вони говорять про те, що його ціль - не окремі території, його ціль - уся Україна. Ми впевнені, що Путін не зацікавлений просто якоюсь територією, містом, селом, або Кримом, або Донбасом. Він зацікавлений у зруйнуванні повністю України, доєднанні всіх цих земель незалежної України до Росії", - сказав Зеленський.
- Наприкінці 2023 року заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив про намір РФ захопити Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ.
- А у січні Медведєв заявив, що приводом для війни є сам факт існування України, незалежно від політичного режиму в ній.
- 4 березня Медведєв заявив, що територія по обидва береги Дніпра є російською, і назвав Україну Росією.
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