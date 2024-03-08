Зеленський про війну з РФ: "Ціль Путіна – не окремі території, а вся Україна"

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.

"Я не вважаю, що його ціль - це якісь території. Те, що ми бачимо, їхні дії, ті удари по цивільних об'єктах, залякування ракетами цивільного населення України, публічні висловлювання оточення Путіна, представників їхньої розвідки, представників їхнього війська і його самого. Всі ці меседжі говорять про те, що вони не виконали завдання і продовжуватимуть місію", - сказав він.

Нагадаємо, у лютому Путін назвав війну проти України "питанням життя і смерті" Росії.

"Усі ці меседжі, вони говорять про те, що його ціль - не окремі території, його ціль - уся Україна. Ми впевнені, що Путін не зацікавлений просто якоюсь територією, містом, селом, або Кримом, або Донбасом. Він зацікавлений у зруйнуванні повністю України, доєднанні всіх цих земель незалежної України до Росії", - сказав Зеленський.