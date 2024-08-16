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"Жити, а не гинути за маєток Герасимова": російські добровольці закликали військових РФ здаватися в полон і назвали додаткову опцію

Катерина Єсікова
16 серпня, 2024 п'ятниця
11:13
Війна з Росією легіон "Свобода Росії"

Російські добровольці легіону "Свобода Росії" звернулися до військовослужбовців РФ із закликом здаватися у полон та не виконувати накази вищого керівництва

Зміст

Про це вона написали у Telegram.

"Ваші політруки, сидячи в теплому тилу, наполегливо рекомендують не здаватися в полон, а підірватись на своїй же гранаті. Але солдати РФ сотнями ігнорують злочинний наказ, обираючи жити, а не загинути за нову медаль полковника або черговий маєток Герасимова", - йдеться у повідомленні.

За словами добровольців, здача у полон - це альтернатива бездумній смерті. Вони закликали російських військових добровільно здаватися у полон ЗСУ, а хто має бажання воювати за майбутнє РФ - приєднатися до легіону.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру у Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

Теги:
Росія
російська армія
полонені
окупанти
Курськ
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