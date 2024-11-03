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Жоден результат виборів у США не змусить Путіна сісти за стіл перемовин, - CNN

Катерина Єсікова
3 листопада, 2024 неділя
20:29
Війна з Росією Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи сяде за стіл переговорів з Україною навіть попри результат виборів президента у Сполучених Штатах

Зміст

Про це повідомляє CNN.

Як пише видання, в разі перемоги на президентських виборах кандидатка від демократів Камала Гарріс значною мірою продовжить політику адміністрації президента Джо Байдена, яка підтримує Україну. Водночас Дональд Трамп припускає, що припинить підтримку військових зусиль Києва, і каже, що може врегулювати війну "за один день".

CNN із посиланням на аналітиків зазначає, що американська політика перебуває на роздоріжжі, але це не обов’язково призведе до поворотного моменту в мирних переговорах. Це тому, що ніщо не свідчить про те, що Москва готова сісти за стіл переговорів, незалежно від того, хто опиниться наступним у Білому домі.

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"За відсутності єдності Заходу, відсутності чіткої демонстрації того, що Захід і Україна мають спільне бачення того, чого вони намагаються досягти… Путін не має причин переглядати те, що він робить в Україні на цей момент", - заявив експерт із зовнішньої політики Томас Грем.

Експерти вважають, що масштаби війни також занадто великі для простих переговорів між Москвою та Києвом. Вони стверджують, що це набагато ширший "конфлікт" між Росією та Заходом.

Для Путіна "Україна - це лише засіб досягнення мети, а мета - подальше обмеження впливу США у міжнародних справах", - сказав науковий співробітник програми РФ та Євразії лондонського аналітичного центру Chatham House Джон Лоф.

  • 3 листопада повідомлялось, що віцепрезидентка США Камала Гарріс і експрезидент Дональд Трамп мають майже однакову підтримку серед виборців у ключових штатах за кілька днів до президентських виборів.

 

 

 

Теги:
Новини
Світ
Президент США
Володимир Путін
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
переговори з РФ
Світ про Україну
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