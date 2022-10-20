Військові показали, як над Донеччиною український дрон протаранив ворожий квадрокоптер
Над Донеччиною український дрон протаранив квадрокоптер російських окупантів. Військові показали відео
Про це інформують Десантно-штурмові війська ЗСУ.
Безпілотник 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв здобув перемогу над дроном російської армії у небі над Донеччиною.
"Наша "пташка" зависла над ворожою, прицілилась та пішла на таран. Влучний удар і ворожий дрон вийшов з ладу", – відзначив офіцер-десантник.
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