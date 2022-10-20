Про це інформують Десантно-штурмові війська ЗСУ.

Безпілотник 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв здобув перемогу над дроном російської армії у небі над Донеччиною.

"Наша "пташка" зависла над ворожою, прицілилась та пішла на таран. Влучний удар і ворожий дрон вийшов з ладу", – відзначив офіцер-десантник.

20 жовтня Анатолій Штефан писав, що в ході війни Росії проти України ліквідували майорів армії РФ Сергія Клименка та Сергія Плахотніка.

Артилеристи 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади продовжують успішно знищувати російських окупантів.

На війні РФ проти України ліквідували двох російських танкістів-добровольців, доля ще одного невідома.

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