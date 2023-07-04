Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Військово-політична кар'єра Пригожина після маршу на Москву не закінчується, - експерт Центру Дослідження Росії
Ексклюзив

Військово-політична кар'єра Пригожина після маршу на Москву не закінчується, - експерт Центру Дослідження Росії

4 липня, 2023 вiвторок
17:38
Світ Євген Пригожин

Олександр Самарський, дипломат, експерт Центру дослідження Росії, зазначив, що зараз авторитет Пригожина зменшується, його будуть усувати

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Експерт дав коментар щодо внутрішньої ситуації у Росії після пригожинського походу та подальшої перспективи для самого Пригожина.

"Пригожина будуть усувати, його медіаімперію заберуть. Очевидно, що він щось виторгував та собі залишив. Авторитет Пригожина зменшуватиметься, над чим вже активно працюють російські ЗМІ. До речі, опитування громадської думки у РФ показують різкий обвал популярності Пригожина, особливо серед людей старшого віку, які більше дивляться телевізор. Однак якихось кардинальних інших змін у внутрішній політиці Росії у зв'язку з маршем Пригожина не відбулося і відбутися не могло. Так само і військово-політична кар'єра Пригожина на цьому, звичайно, не закінчується", - сказав Олександр Самарський.

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу  видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом". 

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

30 червня Роскомнагляд заблокував доступ до сайтів медіахолдингу ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина "Патріот". Видання, які входять до холдингу, повідомили про закриття

Росія
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
Читайте також:
3 липня, 2023 понедiлок
В Україні ліквідували командира російського спецзагону "Ахмат"
3 липня, 2023 понедiлок
Шойгу вперше прокоментував спробу заколоту вагнерівців у Росії
оборонно-промислового комплекс
3 липня, 2023 понедiлок
Національні оборонні підприємства закликають прем'єра зупинити зрив закупівель для потреб української армії
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.72
    Купівля 36.72
    Продаж 37.43
  • EUR
    Купівля 40.3
    Продаж 41.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
4 липня
18:47
путін пригожин
NYT: Путіну загрожують нові заколоти через м'яку реакцію на невдалий бунт Пригожина
18:38
Михайло Фрідман
Захист близького до Путіна олігарха Фрідмана оскаржує санкції ЄС і заявляє, що вони зруйнували його життя
18:32
Ексклюзив
На території Київщини цьогоріч зафіксували вже близько 2 тис. воєнних злочинів РФ, - Нєбитов
18:32
Оновлено
Унаслідок удару РФ по Первомайському постраждали 43 людей, серед них 12 дітей
18:16
Нідерланди
Нідерланди виділяють Україні понад €118 млн: на що витратять кошти
18:02
На фото: Спартак Суббота
Депутат-забудовник, міністр і партія влади: рух "ЧЕСНО" дослідив зв'язки Інституту когнітивного моделювання Спартака Субботи
18:02
OPINION
Сергій Таран
Схід України стає бандерівським
17:56
Швейцарія
Швейцарія заявила про намір долучитись до європейського проєкту "Небесний щит"
17:40
Єнс Столтенберг
"Дуже добра розмова": Столтенберг обговорив із Зеленським підготовку до саміту НАТО
17:38
кліщ
Сезон грибів і пікніків: у МОЗ нагадали, що робити, якщо виявили на собі кліща
17:29
МіГ-31 К
На Камчатці розбився російський винищувач МіГ-31
17:02
HIMARS з ATACMS
РФ понад рік полює на HIMARS, проте досі не впіймала жодної системи, - Маляр
17:00
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Немає жодних ознак того, що ШОС може перетворитись на військово-політичний блок, - експерт-міжнародник Пойта
16:59
ЄБРР
Дніпро отримає від ЄБРР €25 млн для допомоги переселенцям
16:50
речник ГУР Андрій Юсов
ГУР: Пригожин може використовувати Білорусь як логістичний хаб, навряд чи туди перебазують увесь склад ПВК Вагнера
16:49
кордон з Білоруссю
Україна вирішила посилити північний кордон у зв'язку з останніми подіями навколо ЗАЕС, - Наєв
16:44
Останній запуск європейської ракети Ariane 5 затримується через погодні умови
16:42
на фото Олександр Ткаченко
Ткаченко на фестивалі FELIZONDA-2023 в Португалії: "Україні як державі з тисячолітньою історією є про що розповісти світові"
16:41
Владі РФ усе частіше треба доводити, що Путін ще живий, - представник ГУР Юсов
16:31
Ексклюзив
Данило Гетманцев
Рішення повернути довоєнне оподаткування бізнесу є абсолютно очевидним, - Гетманцев
16:17
COVID-19
У Києві за час карантину на COVID-19 перехворіли понад пів мільйона жителів
16:17
Гітанас Науседа
Президент Литви закликав союзників запропонувати Україні спрощений вступ до НАТО
16:12
До Молдови не пустили росіянина, який воював проти України
"Маріуполь дуже скоро повернеться додому": радник мера побачив готовність окупантів до "жесту доброї волі"
16:10
Завод Титан
РФ фактично перетворила "Кримський титан" на військову частину, - рух "Атеш"
16:05
OPINION
Віктор Шлінчак
Столтенберг залишається
16:00
Тель-Авів
Теракт у Тель-Авіві: водій авто збив людей на тротуарі й накинувся на перехожих із ножем, 7 поранених
15:57
окупанти
РФ намагається мобілізувати жителів ТОТ, обіцяючи їхнім дітям бюджетні місця в російських вишах
15:53
телевізор телебачення
В Естонії планують перевіряти новинні програми на неупередженість та правдивість
15:40
Іран
Іран офіційно вступив до антизахідної коаліції ШОС: що про неї відомо
15:35
Італія
Італія заморозила $2,5 млрд активів російських олігархів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну
15:35
Жозеп Боррель
Китай скасував візит очільника євродипломатії Борреля
15:29
У Південному Китаї завершено будівництво надвеликих резервуарів для зберігання СПГ
У Китаї добудували найбільше у світі сховище скрапленого природного газу
15:27
Енергодар, ЗАЕС
ЗАЕС вночі втратила живлення з основної лінії, її переключили на єдину резервну, - Енергоатом
15:06
світло
Частина Одеси залишилась без світла через аварію
15:02
Ексклюзив
на фото: ЗСУ
На Бердянському напрямку ЗСУ просунулись до 2 км вглиб оборони противника, - речник пресцентру Таврійського напрямку Шершень
14:56
знищені окупанти
Аби не виплачувати компенсації: РФ облаштувала в Луганську та Кадіївці крематорії для загиблих окупантів
14:56
Кабмін
Від Кабміну вимагають залишити в кінотеатрах український дубляж - петиція
14:53
Сергій Алєксєєв
За нардепа Алєксєєва внесли заставу 2,2 млн грн, він вийшов з-під варти
14:53
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:42
Укрнафта
Антимонопольний комітет дозволив передати Укрнафтобуріння Коломойського в управління Укрнафті
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV