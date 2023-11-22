Влада має припинити говорити про перемогу і дати спокій командуванню ЗСУ, - військовий експерт Бадрак
Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що влада не повинна тиснути й втручатись у роботу військового керівництва ЗСУ
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Українська влада та політики мають різко зменшити розмови про перемогу. При цьому дати спокій військовому командуванню ЗСУ. Потрібно припинити розмови, як від деяких парламентаріїв, або коли представник Офісу президента дозволяє собі критикувати вище військове керівництво держави. Оскільки це дуже важливий елемент гармонізації ситуації. Якщо влада не припинить втручатись й зайве тиснути на роботу військового командування, то це може мати дуже негативні наслідки для поля бою", - пояснив Бадрак.
За словами експерта, для зміни ситуації на полі бою України має отримати сучасне високотехнологічне озброєння
"Європа і далі продовжує підтримувати нас у цій війні. За результатами засідання групи "Рамштайн" вже було оголошено про додаткову військову допомогу. Зараз європейські країни дуже різко збільшили допомогу Україні. Звісно це не зможе компенсувати втрати від американської допомоги, проте це дуже потужний крок, який значно підсилює наші спроможності на полі бою. Проте на цьому етапі війни Україні необхідне сучасне технологічне озброєння. Ми не маємо перевагу над противником, оскільки не отримали від наших партнерів високотехнологічних озброєнь", - додав він.
- 1 листопада на The Economist вийшла колонка Валерія Залужного, вперше від грудня 2022 року. У ній генерал зазначив, що війна РФ проти України може перейти на новий небезпечний етап, і назвав пріоритетні напрями, розвиток яких допоможе не допустити цього. Він також розповів, що потрібно для того, аби вийти з глухого кута у війні з РФ.
- Натомість Володимир Зеленський відреагував на статтю головнокомандувача ЗСУ та заявив, що Україна не перебуває в патовій ситуації.
- Крім того, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sun, попередив військове керівництво не втручатися у політичні справи, адже генерали ризикують отримати непокору з боку солдатів. Зеленський розповів про низку українських командирів, які зайнялися політикою після анексії Криму Росією у 2014 році. За його словами, військових у політику штовхають різні політичні сили. "При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які на полі бою, має бути розуміння ієрархії. За законом і в умовах війни про інакше не може бути й мови. Це не веде до єдності нації", - додав він.
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