Влада має припинити говорити про перемогу і дати спокій командуванню ЗСУ, - військовий експерт Бадрак

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Українська влада та політики мають різко зменшити розмови про перемогу. При цьому дати спокій військовому командуванню ЗСУ. Потрібно припинити розмови, як від деяких парламентаріїв, або коли представник Офісу президента дозволяє собі критикувати вище військове керівництво держави. Оскільки це дуже важливий елемент гармонізації ситуації. Якщо влада не припинить втручатись й зайве тиснути на роботу військового командування, то це може мати дуже негативні наслідки для поля бою", - пояснив Бадрак.

За словами експерта, для зміни ситуації на полі бою України має отримати сучасне високотехнологічне озброєння

"Європа і далі продовжує підтримувати нас у цій війні. За результатами засідання групи "Рамштайн" вже було оголошено про додаткову військову допомогу. Зараз європейські країни дуже різко збільшили допомогу Україні. Звісно це не зможе компенсувати втрати від американської допомоги, проте це дуже потужний крок, який значно підсилює наші спроможності на полі бою. Проте на цьому етапі війни Україні необхідне сучасне технологічне озброєння. Ми не маємо перевагу над противником, оскільки не отримали від наших партнерів високотехнологічних озброєнь", - додав він.