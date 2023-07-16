Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Влада РФ намагається вичистити офіцерський склад від прихильників Пригожина, - експерт із міжнародної безпеки Жовтенко
Ексклюзив

Влада РФ намагається вичистити офіцерський склад від прихильників Пригожина, - експерт із міжнародної безпеки Жовтенко

16 липня, 2023 неділя
16:00
Світ Путін

Верхівка Росії прагне прибрати зі старшого офіцерського складу прихильників Пригожина, які можуть організувати заколот усередині армії

Про це заявив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи", кандидат політичних наук в етері Еспресо.

"Путінський режим робить усе, щоб максимально вичистити старший офіцерський склад армії РФ від прихильників Пригожина. Вони почали із Суровікіна, креатури Пригожина по Сирії, й на ньому не зупиняються, а намагаються усунути всіх, кого підозрювали в лояльності до керівника ПВК Вагнера", - наголосив він.

За словами експерта, російську владу шокувало те, як швидко вагнерівці захопили практично всі військові об'єкти в Ростові та майже не зіткнутися з опором, тобто війська РФ їм здавалися. Зокрема, заколотники взяли під контроль штаб південного військового округу, звідки координують війну проти України.

"Це класична панічна реакція з боку російської диктатури - спробувати усунути нелояльних військових, які потенційно можуть загрожувати чимось схожим на те, що робив Пригожин, але зсередини армії", - зауважив Тарас Жовтенко.

Що відомо про Суровікіна

Генерал Сергій Суровікін з початку жовтня 2022 року очолював окупаційні війська РФ в Україні. У січні його відсторонили з цієї посади. Суровікіна також називають "генерал Армагеддон" через його злочинні накази бомбардувати Сирію.

Раніше видання The New York Times із посиланням на чиновників США, знайомих із розвідданими, написало, що Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина почати збройний заколот проти військового керівництва Росії. Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот. 

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував публікацію видання та заявив, що це спекуляція.

"Зараз навколо цих подій буде багато різних спекуляцій, пересудів і таке інше. Я думаю, що це один із таких прикладів", - сказав він.

Після невдалого бунту лідера вагнерівців Пригожина ЗМІ повідомили, що Суровікіна заарештували. У мережі писали, що він нібито підтримав Пригожина, хоча російський генерал записав відео, де закликав вагнерівців зупинитися.

Командувача повітряно-космічними військами Росії, заступника командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна могли заарештувати після невдалого заколоту фінансиста ПВК Вагнера Євгена Пригожина, інформувало 29 червня Financial Times.  

Натомість донька Суровікіна Вероніка у коментарі одному з російських пропагандистських ЗМІ спростувала арешт генерала.

За даними британської розвідки 5 липня, інформація щодо арешту Суровікіна поки не була підтверджена.

Згодом представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов сказав, що Сергія Суровікіна допитували у РФ, щоб дізнатися про причетність до заколоту ПВК Вагнера.

13 липня WSJ написав, що після заколоту Пригожина разом з командувачем ПКС Росії Сергієм Суровікіним у РФ затримали щонайменше 13 старших офіцерів, ще 15 усунули від служби чи звільнили

Новини
Росія
Вагнергейт
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
Читайте також:
внутрішні переселенці
15 липня, 2023 субота
Переселенці, які перебувають за кордоном без вагомих причин, не отримуватимуть виплати від держави
Метью Брайза
15 липня, 2023 субота
Гарантією безпеки для України було б те, що США знищать армію РФ у разі застосування нею ядерної зброї, - дипломат Брайза
війна проти Росії ЗСУ
15 липня, 2023 субота
ЗСУ ліквідували командира російської розвідувальної бригади
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.41
  • EUR
    Купівля 40.88
    Продаж 41.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
16 липня
23:33
велоспорт
Під час велоперегонів у Франції глядач спричинив зіткнення 20 спортсменів, коли намагався зробити селфі
23:15
Дональд Трамп
Трамп пояснив, як за добу міг би зупинити війну в Україні
23:00
Історія з Пригожиним не завершена. Настрої в армії РФ не кращі, - Фейгін
22:53
Окупанти
У тимчасово окупованих містах на Луганщині росіяни не відновлюють будинки, там загострена санітарна ситуація
22:33
Ексклюзив
Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО
Україна отримає запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні, - Курт Волкер
22:23
Анналена Бербок
Бербок: Треба дивитися в обличчя реальності - переговори з РФ зараз неможливі
22:05
Джейк Салліван
У США закінчуються власні боєприпаси, адже їх надають Україні, - Салліван
21:51
авіаудар у Коростені
Росіяни завдали авіаудару по Бериславському району Херсонщини: загинула жінка
21:44
Карлос Алькарас
Джокович програв Алькарасу в 5-сетовому фіналі Вімблдону
21:36
Оновлено
Вибух
Росіяни вдарили по промисловому підприємству в Харкові: одна людина загинула, троє постраждали
21:33
Джейк Салліван
Майбутнє України в НАТО, і це не обговорюватиметься, - представник Білого дому
21:22
Італія
В Італії 17-річний німецький студент подряпав стіни Колізею
20:58
Ексклюзив
Грім
Союзники підтримають удари по РФ, якщо це буде зроблено українською зброєю, - політик Береза
20:47
Командир Азову Денис Прокопенко зустрівся з особовим складом після нещодавнього повернення з Туреччини
20:46
путін путлер
Путін ухвалив передачу "Балтики" та Danone у тимчасове управління Росії
20:27
Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани у Маріуполі
В Іраці знесли мінарет, якому 300 років, аби розширити проїжджу частину
20:16
На Кіровоградщині зіткнулися два мікроавтобуси: є загиблі та поранені
20:04
OPINION
Галина Пагутяк
Аргументи диявола
19:43
Вагнерівці у Білорусі знадобляться для взяття Сувальського коридору, - депутат держдуми РФ
19:38
Ексклюзив
Російські "миротворці" в Нагірному Карабасі
Територією Карабаху Росія намагається розрахуватись з Азербайджаном за обхід санкцій, - голова Європейської партії Вірменії Хзмалян
19:07
на фото: ЗСУ
ЗСУ ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, — Генштаб
18:45
МН17
ЄС напередодні річниці трагедії на авіарейсі МН17 вкотре закликав РФ визнати свою відповідальність
18:45
Інтерв’ю
Путін Байден
Байден розуміє слабкість Путіна, але все ж боїться спровокувати 3-тю Світову війну, - дипломат Брайза
18:07
OPINION
Віктор Андрусів
Покоління війни
17:58
У Харкові затримали 20-ти річного зловмисника
Вбив трьох людей, викрав автівку та спричинив ДТП зі смертельними наслідками: у Харкові затримали 20-ти річного зловмисника
17:50
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 16 липня: євро після подорожчання стабілізувалося
17:50
Інтерв’ю
путін пригожин
Зустріч Путіна з Пригожиним і його бандою - це приниження президента РФ, - Піонтковський
17:24
Італія, спека
Рекордна спека у Європі: Італія оголосила червоний рівень тривоги для 16 міст
17:10
Джейн Біркін
У 76 років померла акторка та виконавиця пісні Je tʼaime… moi non plus Джейн Біркін
17:04
ППО
Ми не можемо ставити ППО подалі від міст, - Ігнат
16:39
Балкер Tq Samsun
З Одеси вийшло останнє судно в рамках "зернової" угоди
16:23
ПВК Вагнера
Вагнерівців у Білорусі не вистачить для створення ударної групи, - ДПСУ
16:02
театр "Березіль"
У Харкові обласна влада позбавляє фінансування театр "Березіль"
16:02
OPINION
Петро Олещук
Як сприймати закордонних експертів
15:40
Ганна Маляр
Окупанти пішли в наступ у напрямку Куп'янська на Харківщині, - Маляр
15:23
Ада Роговцева
Ада Роговцева відзначає своє 86-річчя
15:23
ЗНО
В УЦОЯО пояснили, чому абітурієнтам не дають ознайомитись зі своїми помилками на НМТ та подати апеляцію
14:46
На фото: Брітні Спірс
Брітні Спірс готує до виходу мемуари
14:16
G7
Міністри фінансів G7 підтвердили непохитну підтримку України
14:01
OPINION
Віктор Трегубов
Найбільше ку*вить безсилля
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV