Про це заявив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи", кандидат політичних наук в етері Еспресо.

"Путінський режим робить усе, щоб максимально вичистити старший офіцерський склад армії РФ від прихильників Пригожина. Вони почали із Суровікіна, креатури Пригожина по Сирії, й на ньому не зупиняються, а намагаються усунути всіх, кого підозрювали в лояльності до керівника ПВК Вагнера", - наголосив він.

За словами експерта, російську владу шокувало те, як швидко вагнерівці захопили практично всі військові об'єкти в Ростові та майже не зіткнутися з опором, тобто війська РФ їм здавалися. Зокрема, заколотники взяли під контроль штаб південного військового округу, звідки координують війну проти України.

"Це класична панічна реакція з боку російської диктатури - спробувати усунути нелояльних військових, які потенційно можуть загрожувати чимось схожим на те, що робив Пригожин, але зсередини армії", - зауважив Тарас Жовтенко.

Що відомо про Суровікіна

Генерал Сергій Суровікін з початку жовтня 2022 року очолював окупаційні війська РФ в Україні. У січні його відсторонили з цієї посади. Суровікіна також називають "генерал Армагеддон" через його злочинні накази бомбардувати Сирію.

Раніше видання The New York Times із посиланням на чиновників США, знайомих із розвідданими, написало, що Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина почати збройний заколот проти військового керівництва Росії. Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував публікацію видання та заявив, що це спекуляція.

"Зараз навколо цих подій буде багато різних спекуляцій, пересудів і таке інше. Я думаю, що це один із таких прикладів", - сказав він.

Після невдалого бунту лідера вагнерівців Пригожина ЗМІ повідомили, що Суровікіна заарештували. У мережі писали, що він нібито підтримав Пригожина, хоча російський генерал записав відео, де закликав вагнерівців зупинитися.

Командувача повітряно-космічними військами Росії, заступника командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна могли заарештувати після невдалого заколоту фінансиста ПВК Вагнера Євгена Пригожина, інформувало 29 червня Financial Times.

Натомість донька Суровікіна Вероніка у коментарі одному з російських пропагандистських ЗМІ спростувала арешт генерала.

За даними британської розвідки 5 липня, інформація щодо арешту Суровікіна поки не була підтверджена.

Згодом представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов сказав, що Сергія Суровікіна допитували у РФ, щоб дізнатися про причетність до заколоту ПВК Вагнера.

13 липня WSJ написав, що після заколоту Пригожина разом з командувачем ПКС Росії Сергієм Суровікіним у РФ затримали щонайменше 13 старших офіцерів, ще 15 усунули від служби чи звільнили