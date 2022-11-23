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OPINION

"Водний день" в окупованій Макіївці

Антон Швець
23 листопада, 2022 середа
22:08
Погляд Антон Швець

Ви можете обрати не бути зараз без газу, без світла, без води або без тепла. Але у випадку будь-яких домовленостей, ті з вас, хто виживе, все одно будуть змушені жити без світла і води

Чув, що у киян зараз проблеми зі світлом. А в деяких містах у людей проблеми з усіма комунальними послугами.

І багато людей почали ставити дивні питання і робити дивні висновки. І влада ху**ва. І відключення зайо**ють. І вся електрика приватна. І армія могла швидше відвойовувати, бо зарплати ****тепер. Усі винуваті, окрім росіян.

І в мене є що сказати.

В мене є знайома. Бачилися рази три за все життя.

Вона живе у Макіївці. Не в тій, що звільнили. А в тій, що "раднічок". Ну та, що місто-супутник Донецька, 300-500 тисяч населення до війни.

В знайомої був день народження. І такі вирішила відсвяткувати. Замовила ресторан. Заплатила задаток. Неабиякий двіж за окупаційними мірками. Заявка на подію тижня, якщо не місяця.

Ніхто не прийшов, окрім близьких родичів.

Вгадаєте, чому? Не вгадаєте.

Це був "водний день". В цей день в окупованій вже 8 років Макіївці дають воду. А в інші дні води нема. Взагалі. Тому в цей день, раз на тиждень, потрібно все зробити. Помитися, попрати, змити туалет тощо

Бо це був "водний день". В цей день в окупованій вже 8 років Макіївці дають воду. А в інші дні води нема. Взагалі. Тому в цей день, раз на тиждень, потрібно все зробити. Помитися, попрати, змити туалет тощо.

Я вам так скажу, що гарячої води в Макіївці не було від розпаду совка майже, а холодна десятиріччями була за розкладом. І всі до цього якось звикли, і це не заважало людям святкувати щось.

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Але зараз Росія прийшла у Макіївку в повний зріст і вода буває єлє-єлє раз на тиждень. Без жартів, люди справді набирають воду у раднічку і п‘ють її, бо ніякої іншої немає.

Тому у водний день всі у Макіївці набирають воду, перуть, купаються, і тому у цей день щось намагатися відсвяткувати марно. Бо всі у справах водних, як фрімени у Дюні.

Ви можете обрати не бути зараз без газу, без світла, без води або без тепла. І якось там домовлятися. Як Макіївка. Але у випадку будь-яких домовленостей, ті з вас, хто виживе, все одно будуть змушені жити без світла і води

В той час, коли моя знайома сиділа у порожньому рестіку, її сусідка у її хаті запустила пралку і набрала води у ванну. Бо всі ключами обмінялися, щоб якось робити щось з водою.

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Ну, коротше так вам скажу. Мене там до прихильників Зеленського важко записати.

Але повторю вже відоме.

Ви можете обрати не бути зараз без газу, без світла, без води або без тепла. І якось там домовлятися. Як Макіївка. Але у випадку будь-яких домовленостей, ті з вас, хто виживе, все одно будуть змушені жити без світла і води. З раднічком.

Бо така от Росія.

Я свій вибір зробив. Ще у 14-у. Кожен з вас вибір робить сьогодні, але я б на місці багатьох людей зважував, між чим і чим ви обираєте.

Джерело

Про автора. Антон Швець, український блогер, телеведучий, публіцист та політичний діяч

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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газ
окуповані території
Макіївка
ракетний удар
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