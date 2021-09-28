Вони б мене не побили: Легенда боксу Тайсон розкритикував бій Усик - Джошуа
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон розкритикував бій Олександра Усика проти Ентоні Джошуа
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Twitter Майка Тайсона.
Тайсон незадоволений рівнем боксу, який показали Усик і Джошуа.
"Після перегляду бою Джошуа - Усик думаю, що, можливо, в той вечір у них був невдалий день. Після такого виступу ви дійсно вважаєте, що вони могли б побити мене на моєму піку?", - написав Майк Тайсон.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, у ніч проти неділі, 26 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- 28 вересня Олександр Усик піднявся на другу позицію в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.
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