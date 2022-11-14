Ми побачимо, як вони так само уйо***тимуть з нашого Криму.

На човнах, вздовж знищеного Кримського мосту.

Ми побачимо, як їхні блогери у телеграмі будуть писати тужливі пости про "Ялта, мы ещё вернёмся" і нести іншу патріотичну пургу.

Побачимо, як росіяни вивозять пам‘ятник Нахімову з Севастополя і кидають своїх солдатів.

Побачимо, як вони самі знімають свої прапори перед втечею. Всі не встигнуть – ні втекти, ні зняти прапори.

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Побачимо, як бійці ЗСУ, — брудні, скривавлені, спітнілі, — підіймають чисті та охайні синьо-жовті знамена у селах вздовж кримського узбережжя.

Ми побачимо це, бо так буде. Бо ми їб***мо, як прокляті, заради цього.

Їба*те, котики. Їба*те. Наближайте цей день.

Поводьтеся погано.

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, український політичний діяч, лідер партії "Демократична Сокира".

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