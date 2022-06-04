Ворог залучив усі резерви у Сєвєродонецьку: оркам дали подряпаний автомат та відправили на наші позиції, - лейтенант «Легіону Свободи» Назаренко
Лейтенант «Легіону Свободи» Володимир Назаренко розповів, що лінія фронту у Луганській області доволі статична. Найбільш напружена ділянка у Сєвєродонецьку, там відбувається справжнє пекло
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Усі карти які малюють - не точні. Ворог використовує артилерійські та ракетні засоби, щоб зрівняти Сєвєродонецьк з землею. Про це свідчить атака на цистерни з азотом. Хмара пішла вгору та у бік ворога і не завдала нам шкоди. Ворог не гребує будь-якими засобами, щоб вибити наших військових з міста. Ми закріплені добре, наші хлопці мужньо тримають оборону. Ворог зазнає великих втрат", - зауважив Назаренко.
Лейтенант «Легіону Свободи» також додав, що противник застосовує тактику спаленої землі, рівняє місто артилерією і танками.
"Ворог залучив усі резерви. Це набрані орки, які не вміють тримати зброю. Їм дали фуфайку та штани, подряпаний автомат і відправили як гарматне м‘ясо на наші позиції. Наші воїни добре з ними справляються, беруть у полон та знищують. Бій ще триває за Сєвєродонецьк, ситуація складна", - наголосив Назаренко.
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