Ворог застосовує нову тактику ближнього штурму на Авдіївському напрямку. Колонка Сергія Згурця

Домовленості у Вашингтоні та розширення оборонної співпраці

Хоч голосування по допомозі Україні вчора не було підтримано, але Сполучені Штати Америки виділили новий пакет військової допомоги для нашої країни. Оголошено про виділення 175 млн доларів - це 52-й пакети. Він нагадує попередній, там є авіаційні ракети, які ми будемо використовувати з комплексами протиповітряної оборони, є боєприпаси, протитанкові комплекси, тобто все, що зараз потрібно на полі бою. Думаю, що з такими темпами ще на квартал такої зброї нам вистачить.

Сьогоднішній день пройшов під гаслом і постачання озброєнь, і розширення збройової кооперації між США та Україною. Зараз у Вашингтоні другий завершальний день конференції урядовців та зброярів, де брали участь понад 350 представників різних оборонних компаній України та Штатів. Урядовці з обох сторін шукали шляхи пришвидшення виробництва озброєння для Сил оборони за допомогою США.

Оголошено про створення міжурядової комісії, яка буде надавати підтримку Україні та іншим партнерам, що будуть укладати угоди. Також Держдеп США прийняв рішення відправити радника до українського Мінстратегпрому, який буде допомагати в залученні іноземних інвестицій та боротьбі з корупцією. Як бачимо, це не сходить з порядку денного. Сама обороно-промислова кооперація із США розглядається через призму ліцензійного виробництва певних зразків озброєнь в Україні з дотриманням технологій і контролю - це залишається чутливою темою. Створення спільних підприємств в Україні й поблизу, а також реалізація проєктів.

Зокрема Білий дім повідомив, що українській стороні вже передали технічну документацію для початку виробництва ЗРК за проєктами FrankenSAM. Нагадаю, що це такі термінові проєкти поєднання радянських платформ протиповітряної оборони з західними ракетами, яких у запасі дуже багато, це стосується й комплексів "БУК", до яких вичерпуються ракети. Паралельне виробництво цих систем в Україні та США дасть змогу прискорити їх розгортання і зробить значний внесок у підтримку систем протиповітряної оборони. Кожен із цих проєктів дійсно має важливе значення для України.

Є ще одна цікава деталь, Міністерство оборони України звернулася до Штатів щодо розширення зразків озброєння, які потрібні Силам оборони, повідомила агенція Reuters спираючись на свої джерела. Там є перелік озброєнь, які нам відомі - танки Abrams, боєприпаси до артсистем, винищувачі F-16, далекобійні системи ATACMS, але є і нові зразки про які раніше не згадувалися, насамперед це система протиракетної оборони THAAD від компанії Lockheed Martin Missiles and Space. Комплекс придатний для знищення балістичних ракет на дальностях до 200 км. Це річ, яка дійсно може суттєво допомогти Україні посилити протиповітряну і протиракетну оборону.

Також в переліках побажань української сторони з'явилися нові літаки F/A-18E/F Super Hornet - вони мають два двигуни, які значно сильніші з точки зору використання F-16. Якщо не помиляюся, Австралія нам була готова передавати близько 40 таких літаків. Бачимо, що ця тема продовжується. Згадано й про бажання України отримати гелікоптери Sikorsky UH-60 Black Hawk, отримати американські військово-транспортні Boeing C-17 Globemaster III й теж перелік нових безпілотних комплексів.

Цей перелік, з точки зору України, виглядає цілком логічним, бо він скеровує на посилення протиракетної оборони, наших наступальних можливостей, зміцнення контролю повітряного простору, проте поки що заявка з боку Києва сприймається, як бажане і ми не знаємо реакції з американського боку. Тому чекатимемо подробиць.

На сьогодні вкрай важливо, аби Сполучені Штати Америки ухвалили пакет про військову допомогу Україні на наступний рік в обсязі 61 млрд доларів. Це питання поки перебуває у заручниках внутрішньополітичної, виборчої боротьби між республіканцями та демократами. Хоча я певен, що це рішення буде розблоковане та ухвалене, бо виклики для країн Європи, НАТО і для американських підрозділів в тому ж на Європейському театрі військових дій без стійкої оборони України проти агресії Росії стануть надто потужними. Тому допомога нашій країні виглядає цілком логічним шляхом для стратегії Штатів.

Нова тактика ворога на Авдіївському напрямку

За даними Генштабу ЗСУ минулої доби було понад 90 зіткнень - це значний показник. З них 34 атаки противника Сили оборони успішно відбили на Авдіївському напрямку, де ворог не полишає спроб оточити населений пункт.

Ворог продовжує наступальні дії з декількох напрямків. На півночі від населеного пункту Степове, там була інформація, що й українські військові здійснили контратаки, які відтіснили противника. На північ, вздовж залізниці, РФ намагається розширити зону охоплення самої Авдіївки, а спроби противника просуватися на промзону, де він продавив частково нашу оборону, насправді подальший рух не відбувається. Водночас ворог все одно проводить наступ використовуючи бронетехніку й авіацію, аби спробувати тиснути на наші позиції.

Військовослужбовець ЗСУ Андрій Шишук (Сєвєр) розповів, що ворог застосовує штурми маленькими групами піхоти, по п'ять осіб, щоб наблизитися, застосовує щільний вогонь, намагається забігти на позиції, проте успіху не має.

"Тактика така: група йде майже в притул до позиції, підходить максимально, аби почати щільний вогневий контакт, а з флангу хтось намагається забігти", - пояснив він і додав, що такого, як під Бахмутом із так званими хвилями російських зеків тут немає.

Коментуючи заяву президента України про те, що треба зміцнювати фортифікації Шишук сказав: "Цим повинні займатися, однозначно, окремі підрозділи тобто інженерні, а не штурмові. Нарешті на це звернули увагу, але це треба робити постійно".

Український виробник тестує систему РЕБ

Заступник генерального директора компанії "Піранья Тех" Юрій Момот розповів про унікальний комплекс радіоелектронної боротьби Piranha AVD 360.

"На сьогодні ми його тестуємо на всіх засобах військової техніки, намагаємося визначити місця кріплення для того, щоб система легко монтувалася та знімалася за потреби. Але те, як вона буде встановлена на техніці, ми поки що показувати не будемо. Вона має працювати на різній техніці, не тільки на автомобілях, а це й танки, БТР. Питання кріплення для того, щоб не змінювати конструктив і максимально вберегти засіб від враження. Ми добилися дистанції в 500 км", - пояснив Момот.

За його словами, військові були на підприємстві, ознайомилися з конструкторською документацією, визначилися наскільки компанія може виробляти серійні засоби. Подальші переговори тривають.