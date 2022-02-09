"Враження, ніби Макрон абстрактно уявляє, про що йдеться, але відчув потребу в нових правилах": Кулеба заявив, що систему безпеки в Європі не визначатимуть без України

Про це міністр сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Що стосується коментаря Макрона про нову систему безпеки в Європі, то з тієї інформації, якою я володію, я можу сказати, що в мене є враження, що він сам ще доволі абстрактно уявляє, про що йдеться. Але він очевидно особисто гостро почув потребу у якихось нових правилах", - заявив Кулеба.



Очільник МЗС додав, що ці нові правила не будуть розробляти без України, адже вона була і буде інтегрованою у процес вироблення рішень, що стосуються безпеки у Європі.

"Можна, безумовно, щось придумати, приїхати і сказати: дорога Україна, а ми отут от хочемо отак. А ми скажемо: ми не хочемо. Вони поїдуть далі, будуть далі думати. Нормальний переговорний процес", - сказав міністр.



Також Кулеба наголосив, що Україна не буде виконувати Мінські угоди за умовами Росії. І до цього не схиляв Макрон, після того, як приїхав до України з Москви.

"Угоди в принципі є складним документом, так ще і Росія інтерпретує їх таким чином, щоб ще більше зробити їх невигідними для України. Це не означає, що ми не будемо виконувати Мінські угоди в принципі, але виконувати на російських умовах, зокрема через прямий діалог з "ДНР" та "ЛНР", на чому категорично наполягає Росія, ми не будемо. Це наша принципова позиція", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 7 лютого президент Франції провів переговори з Володимиром Путіним щодо України. Еммануель Макрон заявив, що візитом до Москви прагнув запобігти ескалації конфлікту РФ і України і ця мета для нього виконана. Також після перемовин він зазначив, що потрібно знайти шлях миру та стабільності в Європі і побудувати власні гарантії безпеки.

Пізніше Макрон заперечив , що говорив з Володимиром Путіним про "фінляндизацію" України.