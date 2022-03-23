Вторгнення Росії в Україну може спровокувати продовольчу кризу на Близькому Сході та в Північній Африці, - ООН

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час засідання Ради Безпеки, повідомляє CNN.



"Ціни на продукти харчування, паливо та добрива стрімко зростають, ланцюги поставок порушуються. Усе це найбільше б’є по найбідніших і сіє зерно політичної нестабільності та заворушень у всьому світі", - сказав Гутерреш.



Серед країн, які імпортують принаймні половину своєї пшениці з України чи Росії, Гутерріш назвав Єгипет, Ліван, Лівію, Сомалі, Судан та Ємен.



Атака Росії на Україну вже спричинила зростання цін на пшеницю, що посилило інфляцію цін на продукти харчування. Ф'ючерси на пшеницю на початку березня були на найвищому рівні з 2008 року.



Зазначається, що Україна та Росія разом складають 14% всього світового виробництва пшениці і 29% всього експорту пшениці.

Нагадаємо, раніше в ООН уже попереджали, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі.