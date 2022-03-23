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Вторгнення Росії в Україну може спровокувати продовольчу кризу на Близькому Сході та в Північній Африці, - ООН

23 березня, 2022 середа
20:02

Війна Росії проти України може спричинити продовольчу кризу на Близькому Сході та в Північній Африці, оскільки країни, які залежать від імпорту української та російської пшениці, вже страждають від дефіциту

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час засідання Ради Безпеки, повідомляє CNN.

"Ціни на продукти харчування, паливо та добрива стрімко зростають, ланцюги поставок порушуються. Усе це найбільше б’є по найбідніших і сіє зерно політичної нестабільності та заворушень у всьому світі", - сказав Гутерреш.

Серед країн, які імпортують принаймні половину своєї пшениці з України чи Росії, Гутерріш назвав Єгипет, Ліван, Лівію, Сомалі, Судан та Ємен.

Атака Росії на Україну вже спричинила зростання цін на пшеницю, що посилило інфляцію цін на продукти харчування. Ф'ючерси на пшеницю на початку березня були на найвищому рівні з 2008 року.

Зазначається, що Україна та Росія разом складають 14% всього світового виробництва пшениці і 29% всього експорту пшениці.


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Економіка
ООН
війна з Росією
голод
продовольча криза
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