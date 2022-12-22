Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Військовий експерт дав коментар щодо ймовірності провокації з боку Білорусі з метою повноцінного вторгнення в Україну.



"Може статися все, що завгодно. У противника нема правил, тому воювати з ним дуже важко. Щодо можливого сухопутного вторгнення з боку Білорусі, я це не виключаю, але, на мій погляд, вірогідність є 50 на 50. Згадаймо, що вони вже заходили в Україну на початку повномасштабного вторгнення саме з Білорусі, саме у Чорнобильську зону, доволі великим корпусом та навіть окопалися у Рудому лісі. Для того, щоб їхній сухопутний контингент для нас був по-справжньому серйозним і нам було дійсно важко, щоб вони нам могли завдати якоїсь вогневої поразки, то їм треба мати корпус чисельністю не менше 40 тисяч, а на цю хвилину у них є ледве 15 тисяч", - зазначив експерт.



Петро Черник продовжив, що 40-тисячний корпус повинен мати щонайменше 825 танків, 2500 броньованих машин, 900 стволів артилерії, яких там немає. І найголовніше, у них має бути повітряне прикриття, а сьогодні ні одна їхня машина у наш повітряний простір безкарно не зайде, все без винятку буде збито.



"До того ж ми маємо нову лінію Маннергейма (смуга фортифікаційних споруд, названа за ім'ям головнокомандувача фінськими військами у радянсько-фінській війні Карла Ґустава Маннергейма - ред.). Якщо вони відважаться на такий акт суїциду, а це буде саме акт суїциду з їхнього боку, то ми їх просто перемелемо. Нам доведеться відволікати якісь свої сили та засоби, але на хід війни це жодним чином не вплине. Вони це роблять у першу чергу як інформаційно-психологічну операцію (ІПСО – ред.), бо ми 10 місяців про це говоримо і тримаємо у нашому інформаційному полі цей загрозливий наратив. І у якійсь частині вони добиваються втоми, яка тягне за собою помилки, а це треба розуміти. Як буде насправді, я не знаю. Лукашенко фанатично б'ється за своє виживання, бо йому нема куди тікати крім Китаю, але туди треба ще фізично доїхати", - зауважив Черник.

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