Втратив 12 кг, погіршилася здатність розмовляти: Ясько розповіла про стан Саакашвілі, який голодує в грузинській в'язниці

Про це Ясько сказала в інтерв'ю DW.



"Стан його поганий, сьогодні, по тій інформації, яку я маю, у нього сильно погіршилось самопочуття, моторика, здатність розмовляти, колір обличчя. Це ж уже 13-й день голодування, а це майже два тижні. Це не жарти. Тому зараз важливо діяти, а не чекати, поки людині стане ще гірше", - сказала Ясько.



За словами української нардепки, Саакашвілі схуд на 12 кг.



"Він вживає воду. Він справді, за моєю інформацією, купив сік, але його не вживав. Однак тюремна влада зробила з цього випадку фарс і відразу сказала, що він не голодує. Це не правда, він голодує. Особливо, якщо побачити скільки кілограмів він втратив, а це мінус 12 кілограмів. Тобто людина, яка не голодує, так погано не виглядала б", - додала Ясько.



Звільнення Саакашвілі з в'язниці Ясько назвала "питанням честі й гідності" України, а його арешт - політичним переслідуванням.