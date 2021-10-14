Втратив 12 кг, погіршилася здатність розмовляти: Ясько розповіла про стан Саакашвілі, який голодує в грузинській в'язниці
Народна депутатка від "Слуги Народу" Єлизавета Ясько, яка перебуває у стосунках із заарештованим у Грузії експрезидентом Міхеілом Саакашвілі, заявила, що стан його здоров'я помітно погіршився після початку ним голодування
Про це Ясько сказала в інтерв'ю DW.
"Стан його поганий, сьогодні, по тій інформації, яку я маю, у нього сильно погіршилось самопочуття, моторика, здатність розмовляти, колір обличчя. Це ж уже 13-й день голодування, а це майже два тижні. Це не жарти. Тому зараз важливо діяти, а не чекати, поки людині стане ще гірше", - сказала Ясько.
За словами української нардепки, Саакашвілі схуд на 12 кг.
"Він вживає воду. Він справді, за моєю інформацією, купив сік, але його не вживав. Однак тюремна влада зробила з цього випадку фарс і відразу сказала, що він не голодує. Це не правда, він голодує. Особливо, якщо побачити скільки кілограмів він втратив, а це мінус 12 кілограмів. Тобто людина, яка не голодує, так погано не виглядала б", - додала Ясько.
Звільнення Саакашвілі з в'язниці Ясько назвала "питанням честі й гідності" України, а його арешт - політичним переслідуванням.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 2 жовтня за підозрою в приховуванні злочину співробітники Міністерства внутрішніх справ Грузії затримали власника квартири в Тбілісі, де переховувався Саакашвілі.
- 3 жовтня повідомлялося, що Саакашвілі потрапив на батьківщину поромом у вентиляційній шахті трейлера.
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