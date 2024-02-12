Лубінець закликав міжнародні медіа не висвітлювати проведення президентських виборів РФ на ТОТ України

Про це він повідомив у telegra.ph.

Зокрема він зазначив, що нині на тимчасово окупованих територіях України триває активна підготовка до нелегітимних виборів президента Росії.

"Псевдоголосування буде впродовж трьох днів поспіль: 15, 16 і 17 березня. Готуються "виборчі дільниці" та перевіряються списки жителів громад, проводиться агітація серед працівників комунальних установ та обхід помешкань майбутніх "виборців" у супроводі озброєних окупантів. Закликаю міжнародну спільноту рішуче засудити незаконні вибори на ТОТ України та не визнавати їхні "результати", - написав Лубінець.

Також він зазначив, що довкола так званого "виборчого процесу" Росія посилює інформаційну кампанію і окрім використання власних пропагандистських ЗМІ, намагається залучити іноземних журналістів.

Відповідальність за участь у виборах РФ на ТОТ України

Також омбудсман нагадав, що чинне українське законодавство не передбачає кримінальної або будь-якої іншої відповідальності за факт участі, зокрема примусової, у так званих "виборах", які готує РФ.

Він наголосив, що необхідно відрізняти тих осіб, які беруть безпосередню участь в організації та проведенні незаконних виборів, і тих, які вимушені проголосувати.

Також уповноважений з прав людини нагадав, що примусове одержання паспорту РФ також не карається законами України.

"Не передбачена відповідальність і за отримання російського паспорта в окупації. Відповідно до законодавства примусове автоматичне набуття російського громадянства на ТОТ України не визнається нашою державою та не є підставою для втрати громадянства України", - сказав Дмитро Лубінець.