Лубінець закликав міжнародні медіа не висвітлювати проведення президентських виборів РФ на ТОТ України
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав міжнародних партнерів, медіа та незалежних репортерів не висвітлювати проведення президентських виборів РФ на ТОТ України
Про це він повідомив у telegra.ph.
Зокрема він зазначив, що нині на тимчасово окупованих територіях України триває активна підготовка до нелегітимних виборів президента Росії.
"Псевдоголосування буде впродовж трьох днів поспіль: 15, 16 і 17 березня. Готуються "виборчі дільниці" та перевіряються списки жителів громад, проводиться агітація серед працівників комунальних установ та обхід помешкань майбутніх "виборців" у супроводі озброєних окупантів. Закликаю міжнародну спільноту рішуче засудити незаконні вибори на ТОТ України та не визнавати їхні "результати", - написав Лубінець.
Також він зазначив, що довкола так званого "виборчого процесу" Росія посилює інформаційну кампанію і окрім використання власних пропагандистських ЗМІ, намагається залучити іноземних журналістів.
Відповідальність за участь у виборах РФ на ТОТ України
Також омбудсман нагадав, що чинне українське законодавство не передбачає кримінальної або будь-якої іншої відповідальності за факт участі, зокрема примусової, у так званих "виборах", які готує РФ.
Він наголосив, що необхідно відрізняти тих осіб, які беруть безпосередню участь в організації та проведенні незаконних виборів, і тих, які вимушені проголосувати.
Також уповноважений з прав людини нагадав, що примусове одержання паспорту РФ також не карається законами України.
"Не передбачена відповідальність і за отримання російського паспорта в окупації. Відповідно до законодавства примусове автоматичне набуття російського громадянства на ТОТ України не визнається нашою державою та не є підставою для втрати громадянства України", - сказав Дмитро Лубінець.
- 8 лютого стало відомо, що центрвиборчком Росії відмовив Борису Надєждіну в реєстрації кандидатом у президенти на майбутніх псевдовиборах у РФ, пояснивши своє рішення великою кількістю браку в підписах, зданих за кандидата. У ЄС прокоментували це рішення.
- 10 лютого повідомлялося, що дострокове голосування на так званих виборах президента РФ на тимчасово окупованих територіях України планують почати 25 лютого, а завершили 17 березня.
- 10 лютого стало відомо, що напередодні так званих президентських виборів на тимчасово окупованих Росією територіях України загарбники створили ще одну пропагандистську газету, яку роздають мешканцям безкоштовно.
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