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Я не приймаю нічиїх "червоних ліній": Байден анонсував довгу дискусію з Путіним стосовно України

4 грудня, 2021 субота
07:30
війна з Росією

Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України

Про це повідомляє Reuters

За словами Джо Байдена, він не сприймає заяв президента Росії Володимира Путіна, який вважає "червоними лініями" наближення інфраструктури НАТО до російських кордонів.

"Я не приймаю нічиїх "червоних ліній", - сказав Байден.

Глава Білого дому додав, що сподівається на довгу розмову з Володимиром Путіним стосовно українського питання.

"Ми давно знаємо про дії Росії. Я очікую, що ми матимемо довгу розмову з Путіним", - зазначив Байден, коментуючи ситуацію на російсько-українському кордоні. 

Президент США підкреслив, що він готує всеосяжні ініціативи, які ускладнять Росії можливість вторгнення в Україну. 

"Щоб Путіну було дуже важко зробити те, що, як побоюються, він може зробити", - наголосив Байден.

  • Нагадаємо, 1 грудня Володимир Путін зажадав юридичних гарантій від президента США щодо нерозширення Північноатлантичного альянсу.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія планує широкомасштабну військову операцію проти України за сценарієм 2014 року.
  • 2 грудня Блінкен попередив голову МЗС РФ Сергія Лаврова про "серйозні наслідки" у разі вторгнення РФ в Україну.
  • 3 грудня повідомлялося, що розмова президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним може відбутися 7 грудня

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Росія
Володимир Путін
Джо Байден
російська агресія
НАТО
США
переговори з Росією
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