Я тільки й чую від Джошуа, як він хоче віддубасити Усика, - промоутер розповів, як почувається британець після поразки українцю
Промоутер Едді Хірн розповів, що британець Едді Хірн серйозно налаштований на бій-реванш з Олександром Усиком
Про це повідомляє Independent.
За словами Хірна, Джошуа хоче віддубасити Усика.
"Я тільки й чую від Джошуа, як він дуже хоче перемогти та віддубасити Усика. Перед першим боєм я не чув нічого подібного. Він злий, і це добре. Любителі дивляться на нього, та його фотографії всюди. Я говорю, що ми повинні діяти жорстко, але у нього має бути характер суперника у цій боротьбі, і в нього це є", – сказав Едді Хірн.
Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Навесні 2022 року британець та українець мають зустрітися у реванші.
- Нагадаємо, 4 листопада промоутер Едді Хірн заявив, що Ентоні Джошуа перевершить Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика в суперечці за звання абсолютного чемпіона світу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.01
Купівля 26.01Продаж 26.25
-
EUR
Купівля 29.98Продаж 30.37
- Актуальне
- Важливе