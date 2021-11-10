Я тільки й чую від Джошуа, як він хоче віддубасити Усика, - промоутер розповів, як почувається британець після поразки українцю

Про це повідомляє Independent.



За словами Хірна, Джошуа хоче віддубасити Усика.



"Я тільки й чую від Джошуа, як він дуже хоче перемогти та віддубасити Усика. Перед першим боєм я не чув нічого подібного. Він злий, і це добре. Любителі дивляться на нього, та його фотографії всюди. Я говорю, що ми повинні діяти жорстко, але у нього має бути характер суперника у цій боротьбі, і в нього це є", – сказав Едді Хірн.

Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Навесні 2022 року британець та українець мають зустрітися у реванші.

Нагадаємо, 4 листопада промоутер Едді Хірн заявив, що Ентоні Джошуа перевершить Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика в суперечці за звання абсолютного чемпіона світу.

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