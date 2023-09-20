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"Я вражена": очільниця Єврокомісії оцінила прогрес України на шляху до Євросоюзу

20 вересня, 2023 середа
09:26
Суспільство Урсула фон дер Ляєн

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вражена прогресом України в реалізації реформ під час військових дій

Про це пише Bloomberg.

"Я вражена тим, як Україна проводить дуже складні реформи, поки вона веде війну. Якщо вони триматимуть темп - а я бачу, що вони абсолютно мотивовані - це вирішальний момент", - заявила очільниця.

Фон дер Ляєн переконана, що Україна врешті-решт досягне успіху у своїй заявці на членство в Європейському Союзі.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Та вже 17 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

28 серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив підтримку встановленню орієнтовного часу вступу до Євросоюзу нових членів.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. Чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Світ
Україна
ЄС
Єврокомісія
Вступ в ЄС
Урсула фон дер Ляєн
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